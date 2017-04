MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Quartalsergebnisse bewegen Einzelkurse

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch am Donnerstag kommen Europas Börsen nicht in Gang. Kurz vor der Präsidentschaftswahl in Frankreich am Wochenende wagen sich die Investoren nicht aus der Deckung. Der Dax handelt 11 Punkte niedriger bei 12.005 Punkten. Gleich zum Start war der Index deutlich unter die 12.000er Marke abgesackt, erholte sich aber schnell wieder. Der Euro-Stoxx-50 rückt um 0,2 Prozent auf 3.428 Punkte leicht vor.

Für Kursbewegungen sorgt vor allem die erste Flut von Geschäftszahlen von Unternehmen. In Zürich steigen ABB um 1,8 Prozent. Der Industriekonzern hat den Nettogewinn im ersten Quartal um 45 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Nestle hat den Umsatz im ersten Quartal etwas stärker erhöht als Analysten erwartet hatten, der Kurs legt um 0,9 Prozent zu. Mit Unilever legt der Kurs eines weiteren Konsumgüterproduzenten um 1,1 Prozent zu. Vor allem dank höherer Preise hat das Unternehmen den Umsatz um 2,9 Prozent erhöht.

Analystenkommentare belasten Salzgitter und stützen GERRY WEBER Im deutschen Aktienhandel verlieren Salzgitter 1,9 Prozent. Der US-Broker Jefferies hat nach Aussage von Händlern die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt und Goldman Sachs hat das Kursziel reduziert. Auch thyssenkrupp verlieren 1,5 Prozent. Hier habe sich die technische Situation verschlechtert, heißt es. Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe lässt dagegen den Kurs von Gerry Weber um 4,4 Prozent steigen.

Aktien von Borussia Dortmund verlieren 2,4 Prozent, nachdem die Mannschaft am Mittwoch im Viertelfinale der Champions League am AS Monaco gescheitert ist. In Mailand zieht der Kurs von Juventus Turin um 1 Prozent an, nachdem zunächst sogar ein Plus von über 5 Prozent zu beobachten war. Das Team hat den FC Barcelona aus der Champions League geworfen. nach dem klaren 3:0 im Hinspiel war die Aktie an den vergangenen Tagen schon kräftig gestiegen.

zooplus legen um knapp 1 Prozent zu. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz des Internethändlers für Heimtierbedarf um 24 Prozent auf 257 Millionen Euro.

Pfund steigt wieder Der Euro behauptet sich im frühen europäischen Handel gut. Zum Dollar hat die Gemeinschaftswährung von 1,0708 bis auf 1,0745 zugelegt, das ist der höchste Kurs seit drei Wochen. Das Pfund holt wieder auf. Am Mittwoch hatte es einen Teil der Rallygewinne vom Dienstag wieder abgegeben. Hier stützt die Spekulation auf klarere Mehrheiten für Premierministerin May nach der auf den 8. Juni vorgezogenen Parlamentswahl.

Der Brent-Ölpreis stabilisiert sich über 53 Dollar, nachdem er am Vortag kräftig unter Druck geraten war nach der Veröffentlichung wöchentlicher Rohöllagerbestände in den USA.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.431,88 0,32 10,89 4,30 Stoxx-50 3.112,83 0,24 7,37 3,40 DAX 12.010,60 -0,05 -5,85 4,61 MDAX 23.945,88 -0,19 -46,51 7,92 TecDAX 2.012,11 -0,09 -1,90 11,06 SDAX 10.237,17 -0,11 -11,76 7,54 FTSE 7.111,60 -0,04 -2,76 -0,44 CAC 5.029,24 0,51 25,52 3,43

Bund-Future 163,04 -0,25 1,44

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0749 +0,20% 1,0727 1,0717 +2,2% EUR/JPY 117,14 +0,27% 116,83 116,81 -4,7% EUR/CHF 1,0707 +0,10% 1,0696 1,0694 -0,0% EUR/GBP 0,8384 +0,12% 0,8374 1,1956 -1,6% USD/JPY 108,97 +0,07% 108,90 108,98 -6,8% GBP/USD 1,2823 +0,10% 1,2810 1,2812 +3,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,66 50,44 +0,4% 0,22 -9,6% Brent/ICE 53,19 52,93 +0,5% 0,26 -8,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.279,04 1.281,40 -0,2% -2,36 +11,1% Silber (Spot) 18,16 18,12 +0,2% +0,04 +14,0% Platin (Spot) 969,10 967,50 +0,2% +1,60 +7,3% Kupfer-Future 2,53 2,53 -0,2% -0,00 +0,7%

