MÄRKTE EUROPA/Börsen bleiben unter leichtem Abgabedruck

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Anleger an Europas Börsen halten sich auch am Donnerstagnachmittag zurück. Angesichts der hohen geopolitischen Risiken ist die Bereitschaft gering, vor der Osterpause neue Risiken einzugehen. Im Blick stehen weiter die Spannungen zwischen den USA und Russland wegen Syrien und das US-Säbelrasseln rund um Nordkorea. In einem solchen Umfeld nehmen die Anleger gerne Gewinne mit. Zeitweise zeigte sich zudem der Euro von Aussagen von US-Präsident Donald Trump belastet: Dieser vertrat die Ansicht, der US-Dollar sei "zu stark". Der Dax verliert 0,2 Prozent auf 12.135 Punkte, der Euro-Stoxx-50 handelt 0,3 Prozent leichter bei 3.457 Punkten.

Unter Druck stehen Bankenwerte, für die es europaweit um 1,5 Prozent nach unten geht. Insbesondere französische Titel geben nach: Societe Generale verlieren 2,6 Prozent oder BNP Paribas 1,4 Prozent. Hier wirft die am 23. April stattfindende erste Runde der französischen Präsidentschaftswahlen ihre Schatten voraus. Die Marktteilnehmer sorgen sich wegen des jüngsten Höhenflugs des linken Politiker Jean-Luc Melenchon in den Umfragen. Das Worst-Case-Szenario aus Sicht der Märkte wäre es, sollten sich unerwartet Le Pen und Melenchon für die zweite Runde qualifizieren. Beide sind für ihre Euro-kritische Haltung bekannt.

Trump macht wieder Währungspolitik "Ich denke, der Dollar ist zu stark geworden und teilweise ist dies meine Schuld, da die Leute Vertrauen in mich setzen", so der US-Präsident in einem Interview mit dem Wall Street Journal. Ein starker Dollar schade allerdings. "Es ist sehr, sehr schwierig im Wettbewerb, wenn andere Länder ihre Währungen abwerten", ergänzte Trump. Der Euro stieg zeitweise in den Bereich von 1,0675 Dollar, konnte dieses Niveau aber nicht halten.

Platzierung in Lufthansa und Air France-KLM Die Aktien der Fluggesellschaften Lufthansa und Air France-KLM gehören in diesem Jahr zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt. So hat die Aktie der Kranichlinie in diesem Jahr bereits um 28 Prozent zugelegt, die des Wettbewerbers sogar um 45 Prozent. Da verwundert nicht, dass Kasse gemacht wird.

Der Investor Infinite Miles soll nach Aussage aus dem Handel via UBS 2,5 Prozent der Lufthansa-Aktien sowie 3,4 Prozent der Titel von Air France-KLM platziert haben. Die Lufthansa-Aktien sollen zu 15,25 Euro je Aktie platziert worden sein und die Papiere von Air France-KLM zu 7,30 Euro. Die Aktie der Lufthansa verliert 3,1 Prozent auf 15,19 Euro und stellt damit das Schlusslicht im DAX, Air France-KLM handeln 3,5 Prozent im Minus.

Carrefour verlieren 0,4 Prozent. Der Umsatz im ersten Quartal ist nach Einschätzung von Bernstein unter den Erwartungen geblieben. Das Supermarktgeschäft habe sich flau entwickelt, heißt es. Grund dafür seien zum einen Marktanteilsverluste sowie die Schwäche im Nahrungsmittelbereich.

Drägerwerk hat überraschend Geschäftszahlen vorgelegt. Der Medizintechnikkonzern hat im ersten Quartal nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum wieder einen operativen Gewinn verbucht. Der Auftragseingang stieg deutlich, auch der Umsatz legte zu. Die Prognose für 2017 bestätigte das Lübecker TecDAX-Unternehmen. Die Aktie steigt um 0,5 Prozent.

Nach der Niederlage gegen AS Monaco im Viertelfinalhinspiel der Champions League verliert die Aktie von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund 3,9 Prozent. Bei Dialog Semiconductor kommt es zu erst zaghaften Käufen nach dem Ausverkauf vor zwei Tagen - für das Papier geht es 3,7 Prozent nach oben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.457,16 -0,33 -11,35 5,06 Stoxx-50 3.153,32 -0,31 -9,82 4,74 DAX 12.135,44 -0,16 -19,26 5,70 MDAX 24.283,93 0,01 1,31 9,44 TecDAX 2.022,35 0,08 1,57 11,63 SDAX 10.223,55 -0,20 -20,77 7,40 FTSE 7.334,75 -0,19 -14,24 2,69 CAC 5.084,12 -0,33 -16,99 4,56

Bund-Future 163,46 0,03 1,7

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:29 Uhr Mi, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0616 -0,48% 1,0667 1,0617 +0,9% EUR/JPY 116,0306 -0,31% 116,3949 116,31 -5,6% EUR/CHF 1,0675 -0,12% 1,0688 1,0673 -0,3% EUR/GBP 0,8483 -0,08% 0,8489 1,1779 -0,5% USD/JPY 109,31 +0,20% 109,08 109,55 -6,5% GBP/USD 1,2515 -0,41% 1,2567 1,2506 +1,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,31 53,11 +0,4% 0,20 -4,9% Brent/ICE 55,89 55,86 +0,1% 0,03 -4,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.283,39 1.286,60 -0,2% -3,21 +11,5% Silber (Spot) 18,47 18,49 -0,1% -0,02 +16,0% Platin (Spot) 972,25 973,50 -0,1% -1,25 +7,6% Kupfer-Future 2,57 2,55 +1,0% +0,03 +2,4% === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2017 10:10 ET (14:10 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 10 AM EDT 04-13-17