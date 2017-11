MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen ins Plus - Nachgebender Euro stützt

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen drehen am Montagnachmittag deutlicher ins Plus. Das Scheitern der Sondierungsgespräche zu einer Jamaika-Koalition ist aus Marktsicht abgehakt. Zwar wäre eine Minderheitsregierung für Deutschland ein Novum, in der Praxis wäre aber eine Fortsetzung der aktuellen Politik zu erwarten, heißt es im Handel. Selbst bei einem Wiederaufflammen der Schuldenkrise in der Eurozone , wovon aktuell niemand ausgeht, würde eine Minderheitsregierung vermutlich ohne Probleme die nötigen Mehrheiten für neue Rettungspakete im Bundestag finden.

Der DAX gewinnt 0,6 Prozent auf 13.077 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.564 nach oben. Etwas stützend wirkt der nachgebende Euro. Dieser war in einer ersten Schockreaktion auf das Scheitern der Gespräche in Berlin auf 1,1720 Dollar gefallen, erholte sich dann in der Folge wieder auf 1,18 Dollar. Am Nachmittag wertet die Einheitswährung im Schritttempo auf 1,1755 Dollar ab - was allerdings nichts mit den Sondierungsgesprächen als vielmehr technischen Faktoren zu tun hat.

RWE als Gewinner von Jamaika-Aus gesehen

Als großen Gewinner der politischen Entwicklung machen Marktteilnehmer RWE aus und handeln die Aktie 3,5 Prozent höher. "Das Aus für die Kohle ist erst einmal vom Tisch", erklärt ein Börsianer. Der Kurs hatte innerhalb einer guten Woche über 16 Prozent verloren, wegen der von den Grünen geforderten Herausnahme von Kraftwerksblöcken für die Kohleverstromung. Nun kommt es zu Rückkäufen.

Hinzu kommt aber auch, dass Goldman Sachs RWE auf eine Liste besonders kaufwürdiger Aktien genommen hat und dass es Gerüchte gibt, Enel sei an der RWE-Tochter Innogy interessiert. Innogy gewinnen 1,1 Prozent, Enel geben um 0,1 Prozent nach.

Verkauft werden dagegen Aktien von Unternehmen, die mutmaßlich von einer Beteiligung der Grünen an einer deutschen Regierung profitiert hätten, beispielsweise aus dem Bereich Erneuerbare Energien. Nordex verlieren 3,8 Prozent und SMA Solar 3,8 Prozent. Baumot geben um 12,7 Prozent nach. Das Unternehmen ist auf die Abgasnachbehandlung von Autos spezialisiert.

Roche mit starken klinischen Studien

Für das Roche-Papier geht es zu Wochenbeginn gleich um 6,4 Prozent nach oben. Stützend wirken die Ergebnisse von zwei klinischen Studien, die laut Berenberg besser als erwartet ausgefallen sind. Beide Medikamente haben nach Einschätzung der Analysten Milliarden-Potenzial. Zum einen handelt es sich um das Hämophilie-Mittel Hemlibra, zum andern um das Immuntherapie-Medikament Tecentriq gegen Lungenkrebs.

Tagessieger im DAX sind die zuletzt nach der dritten Gewinnwarnung gebeutelten Prosiebensat.1. Die legen um 3,4 Prozent zu, nachdem der Vorstandsvorsitzende Thomas Ebeling seinen vorzeitigen Rückzug angekündigt hat. "Unabhängig von den aktuellen Vorwürfen an Ebeling wird ein CEO-Wechsel immer als Neuanfang gesehen, und das braucht Prosieben", sagt ein Händler. Prosieben leide noch stärker als andere Medienwerte unter dem Einbruch der TV-Werbung.

Kräftig nach oben geht es auch für VW und zwar um 5,1 Prozent. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose bis 2020 angehoben auf "mindestens 25 Prozent" von bisher "mindestens 20 Prozent". Daimler gewinnen 1,3 Prozent und BMW 0,9 Prozent.

Siemens notieren mit 0,1 Prozent leicht im Minus: Nach der Ankündigung von Massenentlassungen im Kraftwerksgeschäft drohen die Gewerkschaften mit Streiks. K+S gewinnen 2,9 Prozent auf 19,65 Euro. Bernstein hat die Aktie mit einem Kursziel von 28 Euro zum Kauf empfohlen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.562,50 0,42 15,04 8,27 Stoxx-50 3.160,21 0,73 22,75 4,97 DAX 13.073,65 0,62 79,92 13,87 MDAX 26.538,89 0,37 97,97 19,60 TecDAX 2.538,31 1,03 25,94 40,10 SDAX 11.738,41 0,24 28,20 23,31 FTSE 7.388,82 0,11 8,14 3,44 CAC 5.337,80 0,35 18,63 9,78 Bund-Future 162,96 0,12 1,79 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:02 Mo, 9:56 % YTD EUR/USD 1,1750 -0,51% 1,1810 1,1802 +11,7% EUR/JPY 131,98 -0,68% 132,88 132,43 +7,4% EUR/CHF 1,1660 -0,48% 1,1716 1,1669 +8,9% EUR/GBP 0,8871 -0,57% 0,8921 0,8902 +4,1% USD/JPY 112,32 -0,17% 112,51 112,18 -3,9% GBP/USD 1,3247 +0,05% 1,3239 1,3264 +7,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,00 56,55 -1,0% -0,55 -1,9% Brent/ICE 61,87 62,72 -1,4% -0,85 +5,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.286,53 1.294,23 -0,6% -7,70 +11,7% Silber (Spot) 17,05 17,31 -1,5% -0,26 +7,1% Platin (Spot) 935,55 951,35 -1,7% -15,80 +3,5% Kupfer-Future 3,08 3,07 +0,3% +0,01 +21,8% ===

