MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen mit fallendem Euro ins Plus

(Wiederholung)

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Börsen ziehen am Mittwochmittag an. Auslöser ist ein nachgebender Euro. Die Einheitswährung wertet von 1,1260 auf 1,1220 Dollar ab. Laut Medienberichten wird die Europäische Zentralbank (EZB) auf ihrer Sitzung am Donnerstag ihre Inflationsprognosen senken. Damit ließe auch der Druck auf die Zentralbank nach, die geldpolitischen Zügel rasch anzuziehen. Der Dax holt die Verluste auf und liegt nun 0,3 Prozent auf 12.726 Punkte im Plus. Der Euro-Stoxx-50 legt um 0,5 Prozent auf 3.571 Punkte zu.

Insgesamt ist die Stimmung unter der Anlegern vor dem "Super-Donnerstag" allerdings von Zurückhaltung geprägt. Denn neben der EZB-Sitzung, die bereits ihren Schatten vorauswirft, stehen mit den Parlamentswahlen in Großbritannien sowie der Anhörung des ehemaligen FBI-Direktors James Comey vor dem US-Senat noch zwei weitere potenziell marktbewegende Großereignisse auf der Agenda. Laut den jüngsten Umfragen liegen die britischen Konservativen von Premierministerin May 7 Prozentpunkte vor Labour.

Versorger freuen sich über Milliarden Im Blick steht der deutsche Versorgersektor. Das Bundesverfassungsgericht (BVG) hat den Versorgern Recht gegeben, die Brennelementesteuer verstößt gegen das Grundgesetz. Zusammen hatten Eon, RWE und EnBW 6 Milliarden Euro an den Staat überwiesen. Die Erwartung einer Rückzahlung treibt die am Vortag bereits gestiegenen Kurse weiter nach oben. Die Kurse von Eon und RWE schnellen um 6 Prozent bzw 5 Prozent nach oben.

"Wie man auch am Kurs sieht, war das ein Befreiungsschlag nach einer Bodenbildung von über zwei Jahren", sagt ein Stratege. "Die gesamte Branche war aus der Mode, in den Portfolios vollkommen 'underowned' und von vielen Analysten vernachlässigt". Daher dürfte es auch in den kommenden Wochen wieder einen stärkeren Zufluss in die Aktien vor allem von Eon und RWE geben. Mit dem Ausbruch aus ihren langfristigen Widerständen seien die Titel "wieder investierbar" geworden.

Bayer platziert weitere Covestro-Anteile Unter Druck steht die Covestro-Aktie, nachdem Bayer ihre Beteiligung an der Kunststofftochter weiter zurückgefahren hat. Der direkte Anteil an Covestro reduziert sich von 53,3 Prozent auf 44,8 Prozent und soll durch die geplante Einlage in den Pensionstreuhandverein Bayer Pension Trust e.V. um weitere 4 Prozentpunkte sinken. Insgesamt wurden 17,25 Millionen Aktien für 62,25 Euro je Anteilsschein platziert. Weitere Platzierungen drohen, denn Bayer hat wiederholt, sich komplett von Covestro trennen zu wollen. Covestro geben um 4,5 Prozent nach auf 63,09 Euro, Bayer büßen 0,9 Prozent ein.

Im MDAX steigen STADA um 0,6 Prozent auf 64,14 Euro. Und dies, obgleich die bisher auffallend niedrige Andienungsquote für Spekulationen sorgt, dass der Übernahme-Deal mit den Bietern Bain Capital und Cinven scheitern könnte. Zwei Tage vor dem Ende der Annahmefrist haben nur 14,7 Prozent der Anleger ihre Stücke angedient. Bain Capital und Cinven haben 66,00 Euro je Stada-Aktie geboten. Allerdings ist es nicht unüblich, dass Anleger erst spät ihre Stücke andienen.

Nach Vorlage von Halbjahreszahlen geht es für Steinhoff um 4,4 Prozent nach unten. Nach der am Vorabend beschlossenen Aufnahme von Grand City Properties in den SDAX für Zeal Networks geben letztere um 2 Prozent nach. Grand City liegen 0,3 Prozent im Plus.

Santander verleibt sich Krisenbank Banco Popular ein In Madrid steht die Pleite der Banco Popular im Blick. Nach Mitteilung der EZB hat die Abwicklungsbehörde SRM eine Übernahme des Instituts durch die ebenfalls spanische Bank Santander eingeleitet. Die Liquiditätslage von Popular habe sich in den vergangenen Tagen so stark verschlechtert, dass abzusehen gewesen sei, sie werde ihre Schulden und andere Verbindlichkeiten nicht begleichen können. Santander hat daraufhin eine Kapitalerhöhung um 7 Milliarden Euro angekündigt und erwirbt den Konkurrenten für den symbolischen Preis von 1 Euro. Das Geld benötigt Santander, um die Bilanz von Banco Popular auf Vordermann zu bringen.

Der Kurs von Banco Popular war in den vergangenen Tagen bereits nach und nach um insgesamt rund 50 Prozent eingebrochen, nachdem Spekulationen über eine drohende Abwicklung die Runde gemacht hatten. Am Mittwoch sind Banco Popular vom Handel ausgesetzt. Santander geben um 1,8 Prozent nach.

Wie Santander mitteilt, wurden alle Aktien und Kapitalinstrumente von Popular auf Santander übertragen. Dadurch könne Banco Popular mit sofortiger Wirkung unter normalen Geschäftsbedingungen und als solventer Bestandteil der Santander-Gruppe arbeiten. Europaweit ist der Stoxx-Bankenindex Gewinner bei den Branchen mit einem Plus von 1,2 Prozent.

Gespannte Ruhe beim Pfund Am Devisenmarkt notiert das Pfund zum Dollar stabil. Im Handel macht man allerdings Abwärtsrisiken in der britischen Währung aus, insbesondere für den Fall, sollte es zu einem "Hung Parliament" kommen und damit zu einem schwachen Mandat für die Brexit-Verhandlungen einer neuen Regierung. Die Commerzbank stellt sich auf starke Schwankungen ein - insbesondere am späten Donnerstagabend (mit den ersten Hochrechnungen), in der Nacht auf Freitag sowie Freitagmorgen. === INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.572,34 0,51 18,16 8,56 Stoxx-50 3.223,27 0,37 11,80 7,07 DAX 12.724,63 0,27 34,51 10,83 MDAX 25.382,50 -0,26 -66,07 14,39 TecDAX 2.307,27 -0,11 -2,61 27,35 SDAX 11.283,72 0,10 11,50 18,53 FTSE 7.521,20 -0,05 -3,75 5,30 CAC 5.314,38 0,86 45,16 9,30 Bund-Future 163,00% 0,18 1,41

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:50 Di, 17:27 % YTD EUR/USD 1,1212 -0,56% 1,1275 1,1268 +6,6% EUR/JPY 122,71 -0,48% 123,30 123,10 -0,2% EUR/CHF 1,0842 -0,14% 1,0857 1,0853 +1,2% EUR/GBP 0,8687 -0,56% 0,8735 1,1438 +1,9% USD/JPY 109,44 +0,07% 109,36 109,24 -6,4% GBP/USD 1,2905 -0,03% 1,2909 1,2887 +4,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,88 48,19 -0,6% -0,31 -15,6% Brent/ICE 49,75 50,12 -0,7% -0,37 -15,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,74 1.294,00 -0,3% -4,33 +12,0% Silber (Spot) 17,60 17,71 -0,6% -0,11 +10,5% Platin (Spot) 954,70 961,00 -0,7% -6,30 +5,7% Kupfer-Future 2,54 2,55 -0,3% -0,01 +0,8% === Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

