MÄRKTE EUROPA/DAX legt nach der Rekordjagd Verschnaufpause ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dax hat seinen Rekordkurs am Dienstagnachmittag unterbrochen. Aktuell steigt er geringfügig um vier Punkte auf 12.459 Punkte, nachdem er im frühen Geschäft mit 12.481 Punkten noch einen neuen Rekord markiert hat. Der Euro-Stoxx-50 zieht etwas stärker an, er steigt um 0,2 Prozent auf 3.584 Punkte. "Nach dem Rally-Schub vom Wochenauftakt ist eine Auszeit nicht überraschend", sagt ein Marktteilnehmer. Über den Tag hinaus seien aber weiter steigende Kurse wahrscheinlich, aus technischer Sicht seien nach einem Rücksetzer Stände bei gut 12.650 DAX-Punkten zu erwarten, sagt Martin Siegert, Marktanalyst der LBBW.

"Die Frankreich-Wahl spricht für europäische Aktien", heißt es auch bei den Vermögensverwaltern von Goldman Sachs. "Bei einem Wahlsieg Macrons sehen wir für europäische Aktien ein Aufwärtspotential von etwa 2 bis 3 Prozent", so das Haus. Vor dem zweiten Wahlgang am 7. Mai dürfte sich der Markt allerdings nicht mehr stärker bewegen, heißt es in der Einschätzung.

Der Euro profitiert weiter vom Sieg des sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron bei der ersten Runde zur Wahl des französischen Präsidenten. Vom Schlusskurs am Montag bei 1,0866 Dollar hat die Gemeinschaftswährung auf 1,0889 Dollar leicht aufgewertet. Bundesanleihen geben wie schon am Vortag nach.

Merck führen mit Sparten-Verkauf DAX-Gewinnerliste an

Die Saison der Quartalsberichte kommt indes immer mehr ins Laufen. Am Morgen haben SAP und die Bayer-Tochter Covestro Ergebnisse veröffentlicht. Bei SAP liegen sowohl die Umsätze mit Software-Lizenzen als auch die im sogenannten Cloud-Geschäft über den Konsensprognosen von Analysten. SAP-Aktien legen um 0,4 Prozent zu. Merck KGaA verteuern sich um 2,4 Prozent. Die Darmstädter verkaufen eine auf Krebs- und Autoimmunerkrankungen spezialisierte Einheit für 670 Millionen Euro an die Fresenius-Tochter Kabi. Zudem übernimmt Fresenius Kabi den US-Arzneimittelhersteller Akorn für 4,3 Milliarden Dollar. Fresenius fallen nach leichten Gewinnen nun um 1 Prozent zurück.

Mit Enttäuschung wird am Markt aufgenommen, dass Continental an der Sparte Powertrain festhält. Continental-Aktien büßen 2,5 Prozent ein. Der Lackhersteller Covestro hat sowohl bei Umsatz als auch Gewinn besser abgeschnitten als erwartet. Die Aktie verliert dennoch 1,7 Prozent. PUMA hat den Konzerngewinn im ersten Quartal fast verdoppelt und rechnet in diesem Jahr mit einem deutlich steigenden Nettogewinn. Der Aktienkurs zieht um 1,6 Prozent an. Dagegen verlieren Stabilus 5,4 Prozent, nachdem das Bankhaus Lampe die Kaufempfehlung zurückgezogen hat. RTL und innogy handeln ex Dividende und somit niedriger.

Louis Vuitton verleibt sich Christian Dior ein

Große Kursausschläge sind auch an den anderen europäischen Börsen zu beobachten. Die Investorenfamilie Arnault will die noch nicht in ihrem Besitz befindlichen Aktien des Modelabels Christian Dior erwerben und das Traditionshaus in den Luxusgüterkonzern Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) einbringen. Der Wert von Christian Dior wurde in der Ankündigung mit 6,5 Milliarden Euro beziffert. Aktien von Christian Dior steigen in Paris um 12 Prozent und LVMH legen um 4,1 Prozent zu.

Bei Novartis ist der Gewinn im ersten Quartal weniger stark zurückgegangen als befürchtet. Der Kurs des Pharmakonzerns steigt um 2,4 Prozent. Davon profitiert auch der SMI in Zürich, der um ein gutes halbes Prozent zulegt. ams schnellen um 18 Prozent nach oben. Der Sensorhersteller hat im ersten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet. Swiss Re handeln 4 Franken niedriger, was jedoch ausschließlich dem Dividendenabschlag von 4,85 Franken je Aktie geschuldet ist.

Peugeot und Ericsson unter Druck - Volvo sehr fest

Peugeot verlieren 1,2 Prozent. Im Dieselabgasskandal hat die französische Justiz ihre Ermittlungen nun auch gegen PSA Peugeot Citroen ausgeweitet. In Stockholm geben Ericsson um 3,4 Prozent nach. Die Schweden müssen im ersten Quartal erneut milliardenschwere Abschreibungen vornehmen. Der Nettogewinne von Volvo hat im ersten Quartal die Konsensprognose um ein Drittel übertroffen, was den Kurs um 9 Prozent zulegen lässt.

Prosieben fallen um 0,9 Prozent. Die australische Bank Macquarie hat die Aktie von "Neutral" auf "Underperform" gesenkt. Die Bank Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Südzucker von 20 auf 18,50 Euro heruntergenommen, der Kurs gibt um 4,9 Prozent nach.

Hohe Gewinne bei AIXTRON und AURELIUS Im TecDax gewinnen Aixtron 9,4 Prozent. Das Unternehmen hat im ersten Quartal mehr Aufträge hereingeholt und mehr umgesetzt als im Vorjahr und die Verluste eingegrenzt. Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius verkauft ein Tochterunternehmen und verdoppelt die Dividende. Der Kurs springt um 11 Prozent nach oben. === INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.585,36 0,22 7,98 8,96 Stoxx-50 3.189,90 0,34 10,76 5,96 DAX 12.463,21 0,07 8,23 8,55 MDAX 24.615,99 0,09 22,96 10,94 TecDAX 2.069,29 0,26 5,42 14,22 SDAX 10.561,37 0,45 46,97 10,95 FTSE 7.285,16 0,28 20,48 1,99 CAC 5.281,64 0,24 12,80 8,62 Bund-Future 161,00% -0,56 0,17

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:40 Mo, 17.30 % YTD EUR/USD 1,0904 +0,34% 1,0867 1,0861 +3,7% EUR/JPY 120,71 +0,81% 119,74 119,24 -1,8% EUR/CHF 1,0841 +0,23% 1,0816 1,0815 +1,2% EUR/GBP 0,8513 +0,25% 0,8491 1,1770 -0,1% USD/JPY 110,68 +0,44% 110,20 109,79 -5,3% GBP/USD 1,2812 +0,11% 1,2799 1,2783 +3,8%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,08 49,23 -0,3% -0,15 -13,1% Brent/ICE 51,51 51,6 -0,2% -0,09 -11,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,23 1.279,30 -0,9% -12,07 +10,1% Silber (Spot) 17,69 17,94 -1,4% -0,25 +11,0% Platin (Spot) 954,35 961,50 -0,7% -7,15 +5,6% Kupfer-Future 2,57 2,55 +0,6% +0,02 +2,2% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

