MÄRKTE EUROPA/DAX marschiert auch im Oktober - Spanien Underperformer

FRANKFURT (Dow Jones)--Auch zum Auftakt des neuen Quartals sehen Marktteilnehmer gute Chancen auf eine Fortsetzung der Rally an den europäischen Aktienmärkten. Viele Indizes sind nahe oder auf Tages- und Monatshoch aus dem September gekommen, die US-Indizes auf neuen Rekordständen. "Das deutet auf anhaltenden Kaufdruck hin", sagt ein Marktteilnehmer. "Viele Anleger sind noch unterinvestiert", ergänzt er.

Im frühen Handel am Montagmorgen scheint sich diese Sicht zu bestätigen. Der DAX steigt um 0,5 Prozent auf 12.891 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert knapp im Plus bei 3.597 Zählern - belastet von der Schwäche unter spanischen Werten. Der spanische Leitindex IBEX-35 verliert als europäisches Schlusslicht 0,7 Prozent - hatte aber bereits schon 1,4 Prozent im Minus gelegen. Belastet werden spanische Aktien vom Referendum in Katalonien. "Derzeit ist noch keine Lösung der Krise in Sicht", sagt ein Händler. Zwar bewerten Marktteilnehmer die Krise erst einmal nur als nationale und politische Belastung. "Sollten die Beteiligten die Krise allerdings nicht schnell lösen oder sich diese noch verschärfen, könnte das die Wirtschaft in Spanien belasten und auch andere europäische Staaten erfassen", sagt ein Marktteilnehmer.

Außerhalb Spaniens wird die Stimmung unter anderem vom Euro gestützt, der wieder klar unter 1,18 Dollar gehandelt wird. Ziel sei nun erst einmal der DAX-Rekordstand bei 12.952 Punkten, der in Reichweite liege, heißt es im Aktienhandel. Unterstützt sei der DAX aus technischer Sicht vom Aufwärtstrend bei etwa 12.650 Punkten. Neue Impulse könnten zum Wochenauftakt von verschiedenen Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone , Großbritannien und den USA ausgehen.

Investoren machen Druck auf VW und Daimler

Im Automobilsektor ziehen Daimler und VW um jeweils 0,4 Prozent an. "Der Druck von Investorenseite nimmt zu", sagt ein Marktteilnehmer. So hat der Chef der Fondsgesellschaft Union Invest, Hans Joachim Reinke, in der Welt am Sonntag eine strategische Neuausrichtung gefordert. "Ändert sich nichts, wird man auch über personelle Veränderungen nachdenken müssen", sagte er. Möglicherweise erhöhe das auch den Druck für eine Aufspaltung der Konzerne, so der Marktteilnehmer.

VW hat am Freitag weitere 2,5 Milliarden Euro Rückstellungen für die Bereinigung des Dieselskandals angekündigt. Damit habe der Konzern die Hoffnung auf einen Schlussstrich zumindest in den USA "Lügen gestraft", so ein anderer Marktteilnehmer.

Der starke Rücksetzer bei Merck KGaA wird mit dem Start in die neue Woche offenbar zum Einstieg genutzt. Das Papier erholt sich um 1,0 Prozent. In der vergangenen Woche war der Kurs im Umfeld des Kapitalmarkttags zeitweise um 6 Prozent gefallen. Als negativ gewertet wurden Aussagen des Unternehmens auf dem Kapitalmarkttag am Donnerstag, die Entwicklung am Devisenmarkt mache das Erreichen des EBITDA-Ziels wohl schwieriger. "Andererseits scheint der jüngste Rücksetzer auch der 100er Marke als Widerstand geschuldet", sagt ein Händler. Er könnte übertrieben ausgefallen sein.

Mit den anderen europäischen Fluggesellschaften ziehen auch Lufthansa deutlich an. Der Kurs steigt um 3,2 Prozent auf 24,27 Euro und markiert ein neues Dekadenhoch. "Die Konsolidierung in der europäischen Luftfahrtindustrie geht weiter", sagt ein Marktteilnehmer mit Blick auf die Pleite von Monarch. Bereits die Pleite von Air Berlin hatte die Konkurrenten stark gestützt. IAG steigen um 1,8 Prozent, Easyjet um 6 Prozent, Thomas Cook um 4,6 Prozent und Air France-KLM um 1 Prozent. Der Billigflieger Easyjet profitiert zudem davon, dass Ryanair Personal abbaut und Flüge streicht. Ryanair steigen in London um 2,6 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.598,00 0,09 3,15 9,34

Stoxx-50 3.180,97 0,26 8,18 5,66

DAX 12.894,78 0,51 65,92 12,31

MDAX 26.083,57 0,34 89,26 17,55

TecDAX 2.451,66 0,72 17,52 35,32

SDAX 11.942,27 0,27 32,34 25,45

FTSE 7.396,39 0,32 23,63 3,55

CAC 5.335,92 0,11 6,11 9,74

Bund-Future 160,77% -0,23 0,42

DEVISEN zuletzt +/- % Mo., 8:04h Fr, 18.50 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1746 -0,17% 1,1766 1,1802 +11,7%

EUR/JPY 132,69 -0,11% 132,84 132,92 +7,9%

EUR/CHF 1,1411 -0,10% 1,1421 1,1445 +6,5%

EUR/GBP 0,8808 +0,01% 0,8806 1,1347 +3,3%

USD/JPY 112,96 +0,05% 112,91 112,60 -3,4%

GBP/USD 1,3335 -0,19% 1,3360 1,3392 +8,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,42 51,67 -0,5% -0,25 -9,9%

Brent/ICE 56,54 56,79 -0,4% -0,25 -3,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.272,71 1.279,73 -0,5% -7,02 +10,5%

Silber (Spot) 16,58 16,65 -0,4% -0,07 +4,1%

Platin (Spot) 910,85 912,90 -0,2% -2,05 +0,8%

Kupfer-Future 2,95 2,95 +0,3% +0,01 +17,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2017 03:37 ET (07:37 GMT)