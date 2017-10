MÄRKTE EUROPA/DAX weiter in Lauerstellung - Covestro sehr fest

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Seitwärtsbewegung an Europas Börsen setzt sich am Dienstag fort. Der DAX pendelt weiter um die 13.000er Marke, am Mittag legt er geringfügig um knapp 0,2 Prozent auf 13.026 Punkte zu. Der Euro-Stoxx-50 zieht in gleichem Maß an. "Da die kurzfristig überkaufte Lage noch nicht ausreichend abgebaut ist, spricht dies für eine zeitliche Ausweitung des Trading-Marktes auf dem vorhandenen Niveau", sagt Commerzbank-Marktanalyst Achim Matzke. Auch der Euro handelt mit 1,1760 Dollar wenig verändert und liefert somit keinen Impuls.

Viele Anleger schielen bereits auf die EZB-Sitzung am Donnerstag und halten sich eher zurück. Volkswirte erwarten, dass die EZB dann das Volumen des Anleihekaufprogramms ab Januar kommenden Jahres senken wird. Die Commerzbank geht von einer Halbierung der monatlichen Käufe auf dann 30 Milliarden Euro aus. Eine Reduzierung dürfte eingepreist sein, unklar ist allerdings wie lange die Währungshüter das Kaufprogramm noch laufen lassen werden. Am Anleihemarkt fallen die Kurse nach der Seitwärtstendenz vom Vortag. Die deutsche Zehnjahresrendite steigt von 0,43 auf 0,47 Prozent.

BASF überzeugt beim Gewinn - Ausblick zu konservativ

Der Chemieriese BASF hat zwar durchweg gute Quartalszahlen vorgelegt, allerdings war die Entwicklung der Segmente dabei unterschiedlich. Bernstein führt die höher als erwartet ausgefallenen Zahlen auf das Chemie- und Ölgeschäft zurück, wohingegen der Bereich Spezialchemie hinter den Erwartungen zurückgeblieben sei. Der Kurs gibt leicht nach um 1 Prozent, weil das Unternehmen trotz der unerwartet guten Zahlen an seiner Jahresprognose nur festhält und sie nicht erhöht.

Kräftig aufwärts um 5,5 Prozent geht es bei Covestro. "Das Geschäft bei Industrieunternehmen brummt", so ein Analyst. Die Zahlen des Kunstoffherstellers lägen alle oberhalb seiner Erwartungen. Neben den Geschäftszahlen hat Covestro außerdem ein Aktienrückkaufprogramm über 1,5 Milliarden Euro angekündigt.

Novartis hat für das dritte Quartal zwar überzeugende Zahlen vorgelegt, dennoch gibt die Aktie 2 Prozent nach. Einige Anleger verübelten dem Pharmakonzern, dass er die Entscheidung über eine etwaige Abspaltung des Augenheilkundegeschäfts Alcon bis 2019 vertagt habe, heißt es. Novartis teilte mit, dass man Alcon vorerst behalten wolle, weil sich bei der Tochter nach Jahren des mageren Umsatzwachstums eine Trendumkehr abzeichne. Nach Meinung der Analysten von Liberum sollten Anleger wegen der Entscheidung nicht enttäuscht sein. Das Festhalten an der Tochter sei angesichts der Ertragsentwicklung vielmehr vernünftig.

Essilor verteuern sich um 4,3 Prozent und Luxottica um 4,8 Prozent, jeweils nach der Vorlage der Geschäftszahlen. Die beiden Unternehmen stehen vor einer Fusion, die von der EU-Kartellbehörde zurzeit geprüft wird. Der französische Optikkonzern Essilor ist im dritten Quartal weiter gewachsen, hat allerdings das obere Ende seiner Jahresumsatzprognose gesenkt. Bei der italienischen Luxottica fiel der Drittquartalsumsatz zwar etwas unter den Erwartungen aus, die Analysten von Bryan, Garnier & Co. sprechen aber von einem ermutigenden Start in das vierte Quartal.

In Zürich schnellt der Kurs des Apple-Zulieferers AMS um rund 19 Prozent nach oben. Während die Umsätze der Schweizer eher am unteren Ende der Markterwartung ausgefallen sind, überzeugte die bereinigte Bruttogewinnmarge mit 41 Prozent. Im Sog von AMS ziehen Dialog Semiconductor um 4 Prozent an.

Randstad unter Druck

Randstad rutschen um 5 Prozent ab. Der Personalberater hat im dritten Quartal auf Vorsteuerbasis weniger verdient. Der Kurs des Wettbewerbers Adecco büßt in Zürich 2 Prozent ein. Amadeus Fire geben um 1,4 Prozent nach. Der Zeitarbeits- und Personalvermittler hat seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 5,9 Prozent auf 135,5 Millionen Euro gesteigert, spricht aber auch von einem "etwas abgeschwächten 3. Quartal in der Personalvermittlung durch einen bemerkbaren Mangel an qualifizierten Arbeitskräften".

Unter Druck stehen nach Gewinnwarnungen Fuchs Petrolub im MDAX und GFT Technologies im TecDAX. GFT brechen um 9,5 Prozent ein, Fuchs um 5,4 Prozent.

Im TecDAX gewinnen Morphosys 5,7 Prozent. Das Biotechnologieunternehmen hat für einen Antikörper von der US-Gesundheitsbehörde FDA den Status "Breakthrough Therapy Designation" erhalten. Damit werde einen frühere Zulassung wahrscheinlicher, heißt es im Handel.

Deutsche Börse geben um 0,6 Prozent nach, etwas belastet von der Unsicherheit darüber, ob Carsten Kengeter Chef des Unternehmens bleiben wird. Das Amtsgericht Frankfurt hat nämlich eine Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen den Vorstandsvorsitzenden wegen des Verdachts auf Insiderhandel gegen Geldbuße in Höhe von 500.000 Euro abgelehnt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.616,46 0,21 7,59 9,91

Stoxx-50 3.188,31 -0,06 -1,94 5,90

DAX 13.023,84 0,16 20,70 13,44

MDAX 26.140,91 0,35 91,10 17,81

TecDAX 2.496,09 -0,14 -3,38 37,77

SDAX 11.842,04 0,17 20,17 24,40

FTSE 7.527,84 0,05 3,39 5,39

CAC 5.401,04 0,26 14,23 11,08

Bund-Future 161,16 -0,49 0,66

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:44 Mo, 17:26 % YTD

EUR/USD 1,1759 -0,02% 1,1762 1,1745 +11,8%

EUR/JPY 133,69 +0,09% 133,56 133,59 +8,7%

EUR/CHF 1,1599 +0,05% 1,1594 1,1585 +8,3%

EUR/GBP 0,8922 +0,21% 0,8903 1,1223 +4,7%

USD/JPY 113,69 +0,12% 113,56 113,75 -2,7%

GBP/USD 1,3180 -0,23% 1,3210 1,3181 +6,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,27 51,9 +0,7% 0,37 -8,4%

Brent/ICE 57,69 57,37 +0,6% 0,32 -1,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.279,01 1.283,43 -0,3% -4,42 +11,1%

Silber (Spot) 17,06 17,07 -0,0% -0,01 +7,1%

Platin (Spot) 926,15 925,50 +0,1% +0,65 +2,5%

Kupfer-Future 3,22 3,19 +1,1% +0,03 +27,6%

DJG/hru/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 24, 2017 06:26 ET (10:26 GMT)