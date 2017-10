MÄRKTE EUROPA/Erholung in Madrid treibt Euro-Stoxx-50 an

FRANKFURT (Dow Jones)--Hoffnungen auf eine Lösung der Spanien-Krise haben am Donnerstag die europäischen Aktienmärkte gestützt. Der Ibex-35 in Madrid machte dabei mit einem Plus von 2,5 Prozent die Vortagesverluste fast vollständig wieder wett. Einerseits hieß es, die spanische Justiz habe die Sitzung des katalanischen Parlaments untersagt. Daneben kursierten allerdings auch Spekulationen, die katalanische Regionalregierung wolle die Unabhängigkeitserklärung zunächst auf Eis legen.

Gefragt waren mit der Hoffnung um eine Lösung der Krise die Aktien der Banken BBVA (plus 2,8 Prozent) und Santander (plus 2,9 Prozent). Der Banken-Index im Stoxx-50 gewann 1,6 Prozent. Der Index der Versorger legte um 1,5 Prozent zu. Hier verbesserten sich die Aktien von Iberdrola um 3,1 Prozent.

Der Euro-Stoxx-50 drehte in der Folge ins Plus und schloss mit einem Aufschlag von 0,5 Prozent bei 3.614 Punkten. Dagegen gönnte sich der DAX eine Verschnaufpause auf hohem Niveau: Er gab um 2,5 Punkte nach auf 12.968 Punkte. Nachdem alle wichtigen deutschen Indizes noch am Mittwoch neue Höchststände markiert hatten, fielen MDAX und TecDAX etwas zurück. Der SDAX baute seine Gewinne dagegen noch geringfügig aus.

Commerzbank mit französischem Interesse fest

Im DAX waren Commerzbank mit einem Plus von 2,2 Prozent einer der größten Gewinner. Die französische Regierung sieht einen möglichen Einstieg der BNP Paribas bei der Commerzbank mit Wohlwollen. Regierungssprecher Christophe Castaner sagte über die größte französische Bank, es wäre "gut, wenn sie sich Deutschland zuwendet und einer so bedeutenden Bank wie der Commerzbank". In Paris legten die Aktien der BNP Paribas um 1,8 Prozent zu.

Munich Re erhöhten sich um 1,2 Prozent auf 183,85 Euro, nachdem die Analysten von Equinet die Aktien auf "Akkumulieren" hochgestuft haben. Bayer verloren dagegen 0,9 Prozent. Warburg hat die Kaufempfehlung zurückgezogen und stuft die Aktien nur noch mit "Halten" ein.

Im SDAX erholten sich Hapag-Lloyd um 5,4 Prozent auf 36,70 Euro. Offensichtlich laufe die Kapitalerhöhung gut an, nachdem sie auf einer Roadshow erläutert worden sei, sagte ein Händler. Außerdem sei die Kapitalerhöhung ohnehin von den Ankeraktionären garantiert.

Gutes Umfeld wird für Platzierungen genutzt

Die hohen Börsenkurse wurden am deutschen Markt für Platzierungen genutzt. Siemens hat die Beteiligung an Osram nun nahezu abgegeben. Die Aktien sollen zu 65,05 Euro bei institutionellen Investoren platziert worden sein. Dies wäre ein Abschlag von 3 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss des Vortages. Die Osram-Aktie reduzierte sich um 4,7 Prozent auf 63,92 Euro. Siemens gaben um 1,2 Prozent nach. Der Konzern hat mit dem Verkauf einen Bruttoerlös von rund 1,2 Milliarden Euro erzielt.

An Scout 24 haben die Großaktionäre Hellman & Friedman sowie ein Pool von Führungskräften 9,3 Millionen Aktien zum Preis von 34,10 Euro verkauft. Gemessen am Schlusskurs vom Mittwoch hat das Paket einen Wert von rund 328 Millionen Euro. Der Kurs von Scout 24 fiel um 2,3 Prozent auf 34,53 Euro.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

stand absolut in % seit

Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.613,54 +18,63 +0,5% +9,8%

Stoxx-50 3.199,59 +6,83 +0,2% +6,3%

Stoxx-600 391,03 +0,63 +0,2% +8,2%

XETRA-DAX 12.968,05 -2,47 -0,0% +13,0%

FTSE-100 London 7.507,99 +40,41 +0,5% +5,1%

CAC-40 Paris 5.379,21 +15,99 +0,3% +10,6%

AEX Amsterdam 542,88 +1,24 +0,2% +12,4%

ATHEX-20 Athen 1.944,35 -19,88 -1,0% +11,7%

BEL-20 Brüssel 4.064,18 +19,79 +0,5% +12,7%

BUX Budapest 37.876,47 -46,77 -0,1% +18,4%

OMXH-25 Helsinki 4.042,77 +14,64 +0,4% +9,9%

ISE NAT. 30 Istanbul 127.714,47 -256,61 -0,2% +33,7%

OMXC-20 Kopenhagen 1.039,01 -1,49 -0,1% +17,5%

PSI 20 Lissabon 5.385,91 +41,86 +0,8% +16,0%

IBEX-35 Madrid 10.214,70 +249,80 +2,5% +9,2%

FTSE-MIB Mailand 22.541,20 +84,82 +0,4% +17,2%

RTS Moskau 1.143,10 +5,96 +0,5% -0,8%

OBX Oslo 719,41 +5,37 +0,8% +16,5%

PX-GLOB Prag 1.388,36 +4,97 +0,4% +15,9%

OMXS-30 Stockholm 1.653,15 +2,06 +0,1% +9,0%

WIG-20 Warschau 2.463,45 +19,26 +0,8% +26,5%

ATX Wien 3.345,50 +35,92 +1,1% +27,8%

SMI Zürich 9.262,66 -21,31 -0,2% +12,7%

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 7:43h Mi, 17.29 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1707 -0,42% 1,1756 1,1759 +11,3%

EUR/JPY 132,05 -0,36% 132,52 132,64 +7,4%

EUR/CHF 1,1463 -0,04% 1,1468 1,1466 +7,0%

EUR/GBP 0,8912 +0,39% 0,8878 1,1288 +4,6%

USD/JPY 112,79 +0,07% 112,72 112,81 -3,5%

GBP/USD 1,3136 -0,81% 1,3243 1,3274 +6,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 50,98 49,98 +2,0% 1,00 -10,6%

Brent/ICE 57,12 55,8 +2,4% 1,32 -2,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.272,38 1.274,82 -0,2% -2,44 +10,5%

Silber (Spot) 16,66 16,58 +0,5% +0,08 +4,6%

Platin (Spot) 916,15 915,00 +0,1% +1,15 +1,4%

Kupfer-Future 3,05 2,96 +3,0% +0,09 +20,7%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2017 12:12 ET (16:12 GMT)