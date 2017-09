MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Börsen kommen von Tageshochs zurück

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen kommen am Montagmittag von den Tageshochs zurück, tendieren aber weiter positiv. Das Umfeld bleibt insgesamt günstig. An der Wall Street eilen die Indizes von Rekordhoch zu Rekordhoch, während vom Euro keine Störfeuer kommen. Die Gemeinschaftswährung notiert wenig verändert bei 1,1945 Dollar. "Die Risikobereitschaft bleibt hoch", sagt ein Marktteilnehmer. Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 12.553 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 3.527 nach oben.

Bankenaktien profitieren von den Hochstufungen von Portugal und Irland. Portugal wird von Standard & Poor's wieder mit Investmentgrade bewertet, erstmals seit fünf Jahren. Irland bekam von Moody's eine besser Note. "Die Hochstufungen sind ein weiteres Anzeichen für die Stabilisierung der Eurozone ", sagt ein Händler. Banken und Versicherungen dürften über ihre Bestände an Staatsanleihen davon besonders profitieren, ergänzt er. Der Aktienindex in Portugal steigt um 1,5 Prozent. Der Banken-Subindex legt europaweit um 0,7 Prozent zu.

Telekomaktien profitieren von den günstigen US-Vorlagen. Ihr Subindex steigt ebenfalls um 0,7 Prozent auf knapp 287 Punkte. Die Branche hat den Aufschwung in den USA mit angeführt, weil der Markt auf neue Verträge wegen des "iPhone X" setzt. "Das kann man auf Europa übertragen", sagt ein Händler. Allerdings helle sich die technische Situation der Branche erst auf, wenn der Stoxx-Telekom-Index über 289 Punkte steige. Dann würde er einen Doppelboden ausbilden.

Übernahme stützt Rüstungsbranche

Die Übernahmespekulationen in der Rüstungsbranche steuern einem weiteren Höhepunkt entgegen. Northrop Grumman will Orbital ATK für 7,8 Milliarden Dollar kaufen. Das entspricht einer Prämie von etwa 20 Prozent. "Die Multiples in der Branche dürften anziehen", sagt ein Händler. Gerade erst hatte United Technologies angekündigt, den Militärausrüster Rockwell Collins für 23 Milliarden Dollar zu kaufen. Im Blick stehen unter anderen MTU, Airbus, BAE Systems und Safran. Airbus steigen um 1,3 Prozent und MTU um 1,2 Prozent. BAE Systems ziehen um 2,9 Prozent an, Safran aber nur um 0,2 Prozent.

Im MDAX steigen Südzucker um 2,8 Prozent. Der Konzern will die Exporte nach dem Ende des Quotensystems in der EU verdoppeln oder verdreifachen. Im SDAX gewinnen Klöckner & Co 5,1 Prozent auf 10,50 Euro, nachdem die Analysten der Credit Suisse den Titel auf "Outperform" und das Kursziel auf 13,90 Euro erhöht haben. Dagegen verlieren Zooplus mit Abstufungen nach der jüngsten Gewinnwarnung weitere 4,2 Prozent.

Morphosys-Fantasie auf EU-Zulassung

Morphosys profitieren laut Händlern von der Hoffnung auf eine EU-Zulassung. Der europäische Arzneimittelausschuss habe die Zulassung eines Medikaments gegen Schuppenflechte empfohlen, das auf einem Morphosys-Wirkstoff fuße. In den USA sei es bereits zugelassen. Morphosys gewinnen 2,4 Prozent auf 68,30 Euro und stehen nur noch knapp unter dem Jahreshoch.

va-Q-tec ziehen nach Vorlage von Halbjahreszahlen stark an. Das Service-Geschäft des Logistikunternehmens für die Pharmaindustrie ist im ersten Halbjahr um 54 Prozent gewachsen. Die Zahl der Mietcontainer soll im zweiten Halbjahr um weitere 250 wachsen nach gut 200 im ersten Halbjahr. Die Kapitalisierung liege aber bereits bei über 250 Millionen Euro, "damit ist die Bewertung sehr ambitioniert", sagt ein Händler. Der Kurs steigt um 6,9 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.529,03 0,38 13,48 7,25

Stoxx-50 3.110,89 0,29 9,05 3,33

DAX 12.560,67 0,33 41,86 9,40

MDAX 25.398,34 0,53 134,17 14,46

TecDAX 2.383,93 0,67 15,77 31,58

SDAX 11.706,86 0,66 77,32 22,98

FTSE 7.244,94 0,41 29,47 1,43

CAC 5.231,08 0,33 17,17 7,58

Bund-Future 161,19 -0,17 0,68

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7.45 Uhr Fr, 17.30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1956 +0,11% 1,1943 1,1963 +13,7%

EUR/JPY 132,97 +0,16% 132,77 132,86 +8,2%

EUR/CHF 1,1465 -0,05% 1,1471 1,1492 +7,0%

EUR/GBP 0,8830 +0,43% 0,8792 1,1353 +3,6%

USD/JPY 111,22 +0,04% 111,18 111,05 -4,9%

GBP/USD 1,3541 -0,32% 1,3584 1,3582 +9,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 49,80 49,89 -0,2% -0,09 -12,7%

Brent/ICE 55,51 55,62 -0,2% -0,11 -5,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.315,26 1.319,60 -0,3% -4,34 +14,2%

Silber (Spot) 17,53 17,59 -0,3% -0,06 +10,1%

Platin (Spot) 969,10 969,15 -0,0% -0,05 +7,3%

Kupfer-Future 2,96 2,93 +1,0% +0,03 +17,3%

