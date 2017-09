MÄRKTE EUROPA/EZB wartet ab - Euro und Börsen im Plus

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Spannung wurde am Donnerstag die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank wie auch die Fragerunde mit EZB-Präsident Mario Draghi an den Börsen verfolgt. Dabei hat die Notenbank nur Kleinigkeiten beim Wachstums- und Inflationsausblick an die aktuelle Entwicklung angepasst. An der Börse wurde positiv aufgenommen, dass die Notenbank nun optimistischer für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone ist. Auf die Stärke des Euro ist Draghi zwar viel von den Journalisten angesprochen worden, Überraschendes gab es allerdings nicht. Die Eurobullen nahmen die Einladung an und trieben die Währung bis auf 1,2059 Dollar in die Höhe. Knapp unter dem Jahreshoch setzten dann allerdings Gewinnmitnahmen ein.

Den Aktienmarkt belastet die Stärke des Euro momentan nicht. Vielmehr trifft hier der angehobenen Wachstumsausblick auf offene Ohren. Der Dax gewinnt am Nachmittag 0,9 Prozent auf 12.318 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,6 Prozent auf 3.453 Punkte nach oben. Bereits zuvor hatte sich zum Erstaunen vieler Teilnehmer die Entwicklung an den Börsen vom Euro abgekoppelt. Relativ entspannt zu dieser neuen Stärke des Euro äußern sich die Strategen von Barclays in ihrer aktuellen europäischen Aktienstrategie. Trotz der jüngst gesehenen Stärke des Euro müssten sie keine Senkung ihrer Gewinnschätzungen vornehmen. Sie gehen für 2017 weiter von rund 10 Prozent Wachstum beim Gewinn je Aktie aus. Sollte sich diese Einschätzung durchsetzen, könnte sich die übliche Korrelation von Euro und Aktienmarkt umdrehen.

EZB wird im Oktober liefern müssen Nachdem die Europäische Zentralbank zunächst ihre extrem lockere Geldpolitik beibehält, steigt die Erwartung, dass sie auf ihrer Sitzung im Oktober liefert. Dabei dürfte die Notenbank beim Zurückfahren des Anleihekaufprogramms sehr vorsichtig vorgehen. Jan Holthusen, Leiter Anleihenresearch der DZ Bank, geht nach wie vor davon aus, dass das Anleihekaufprogramm mit Beginn des kommenden Jahres zunächst nur leicht reduziert wird und erst Ende 2018 endet. Dabei werde immer deutlicher, dass sich der EZB-Rat sehr schwer mit einem Ausstieg aus der ultra-expansiven Geldpolitik tut.

Autos im DAX laufen weiter Am deutschen Aktienmarkt sind Auto- und Versorgertitel gesucht. Zahlreiche positive Studien zu Daimler hatten am Mittwoch den gesamten Sektor beflügelt. Daneben sorgt die anstehende IAA-Messe in Frankfurt für Fantasie. Daimler gewinnen 1,2 Prozent, BMW 1,3 Prozent und VW 0,6 Prozent. Der zu VW gehörende Premiumhersteller Audi hat im August weltweit mit 138.900 Fahrzeugen 5 Prozent mehr verkauft als vor einem Jahr und damit den stärksten August der Unternehmensgeschichte eingefahren. Der Sektor der Automobilwerte legt um 0,6 Prozent zu.

Positive Analystenstimmen stützen auch die Versorgeraktien. Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank rücken RWE gleich um 4 Prozent vor. Bei Eon haben die Analysten das Kursziel auf 10,50 Euro angehoben. Eon gewinnen 2,3 Prozent auf 9,61 Euro. Die Neubewertung der deutschen Versorger dürfte noch nicht vorüber sein, glauben die Analysten der Deutschen Bank. Eon, RWE und Innogy sähen in mehrfacher Hinsicht weiter attraktiv auf. Die Analysten verweisen dazu auf Spielraum bei günstigeren Refinanzierungen, den Strompreisen und der Restrukturierung des Industriezweigs. Europaweit gewinnt der Sektor 0,8 Prozent.

Morphosys (plus 4 Prozent) habe auf seinem Kapitalmarkttag das Potenzial der Produktpipeline unterstrichen, der Fokus sei insbesondere auf bestimmte Blutkrebsprogramme gerichtet gewesen, erläutern die Analysten von Independent Research (IR). Die Aixtron-Aktie rückt um 10 Prozent auf 9,54 Euro vor, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel auf 12 von 8 Euro angehoben hat. Sollte es optimal laufen, könnte sich der Aktienkurs von AIXTRON sogar verdoppeln, mutmaßen die Analysten. Der Maschinenbauer verfüge über Werkzeuge, um als Schlüsselakteur an der Revolution teilzuhaben, die vor allem über Smartphones und Elektrofahrzeuge hinwegrolle. Die Kursgewinne von Aixtron, Morphosys und anderen Werten treiben den TecDax auf ein neues 15-Jahreshoch.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.448,51 0,43 14,71 4,80 Stoxx-50 3.050,95 0,25 7,72 1,34 DAX 12.297,86 0,68 83,32 7,11 MDAX 24.799,66 0,43 105,04 11,77 TecDAX 2.336,18 0,96 22,16 28,95 SDAX 11.505,18 0,52 59,54 20,86 FTSE 7.399,67 0,62 45,54 3,60 CAC 5.116,69 0,30 15,29 5,23

Bund-Future 163,02 0,72 0,14

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:02 Mi, 17:17 % YTD EUR/USD 1,2009 +0,73% 1,1921 1,1943 +14,2% EUR/JPY 130,46 +0,34% 130,02 129,87 +6,1% EUR/CHF 1,1430 +0,23% 1,1403 1,1392 +6,7% EUR/GBP 0,9173 +0,36% 0,9140 1,0943 +7,6% USD/JPY 108,65 -0,38% 109,06 108,74 -7,1% GBP/USD 1,3090 +0,36% 1,3043 1,3070 +6,1%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,98 49,16 -0,4% -0,18 -14,1% Brent/ICE 54,20 54,2 0% 0,00 -7,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.344,29 1.334,15 +0,8% +10,14 +16,8% Silber (Spot) 18,04 17,89 +0,9% +0,15 +13,3% Platin (Spot) 1.007,05 1.005,50 +0,2% +1,55 +11,5% Kupfer-Future 3,11 3,13 -0,6% -0,02 +23,4% === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

