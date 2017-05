MÄRKTE EUROPA/Fester Euro spricht gegen neue Kursrekorde

Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Der starke Euro spielt auch am Dienstag den Bären am Aktienmarkt in die Hände. Mit einem Wechselkurs zum US-Dollar von knapp 1,1250 dürfte die Gemeinschaftswährung größere Kursavancen an den Börsen nach oben verhindern. Der Broker IG Markets berechnet den Dax vorbörslich mit 12.612 Punkten knapp behauptet. Der Euro-Stoxx-50 wird mit 3.572 Punkten ebenfalls knapp behauptet indiziert.

Kursbewegende Nachrichten zu Unternehmen sind Mangelware. Händler dürften sich daher auf Analystenkommentare konzentrieren. Die Bank UBS hat den Stahlhändler Klöckner & Co und den Stahlhersteller ArcelorMittal von "Verkaufen" auf "Neutral" erhöht. Das könnte die Kurse stützen. Eine Hochstufung von "Reduzieren" auf "Halten" durch die britische Bank HSBC könnte die BMW-Aktie zulegen lassen.

Der französische Pharmakonzern Sanofi hat von der US-Gesundheitsbehörde grünes Licht für den Einsatz des Medikaments Kevzara gegen Rheuma bekommen. Das könne den Kurs der Aktie leicht stützen, sagen Händler.

Kion und KWS SAAT im Fokus Der Gabelstaplerhersteller KION hat für rund 600 Millionen Euro neue Aktien ausgegeben. Laut Händlern wurden diese mit 64,83 Euro nur mit einem minimalen Abschlag zum Schlusskurs der Aktie am Vorabend von 65 Euro platziert. Die Kapitalerhöhung dürfte den Aktienkurs also kaum belasten, sagen Händler.

Im Handel sieht man Aufwärtspotenzial bei KWS Saat nach Bekanntgabe der Neunmonatszahlen. Der Umsatz beläuft sich auf 904,7 Millionen Euro und liegt damit über der Marktschätzung von 901 Millionen Euro, so ein Teilnehmer. Das EBIT liege mit 170,1 Millionen sogar deutlich über der Prognose von 155 Millionen Euro. Die auf mindestens 11 Prozent angehobene EBIT-Marge entspreche dagegen bereits den Schätzungen. Der Händler schließt einen baldigen Test des Allzeithochs bei 363 Euro nicht aus.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Mo, 17.20 Uhr EUR/USD 1,1245 +0,1% 1,1238 1,1233 EUR/JPY 124,82 -0,2% 125,11 124,85 EUR/CHF 1,0938 -0,0% 1,0940 1,0941 GBP/EUR 1,1553 -0,0% 1,1565 1,1572 USD/JPY 111,00 -0,3% 111,30 111,11 GBP/USD 1,2991 -0,1% 1,3000 1,3005 === Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

May 23, 2017 02:02 ET (06:02 GMT)

