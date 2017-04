MÄRKTE EUROPA/Gegenwind für die Aktienkurse aus den USA

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa werden am Donnerstag etwas deutlicher im Minus erwartet. Vor allem die US-Wirtschaftspolitik, die seit dem Wahlsieg von Donald Trump im November für Rückenwind an den Börsen sorgte, verheißt nun Gegenwind. Zum einen wird negativ gewertet, dass die angekündigte US-Steuerreform für die Unternehmen etwas länger auf sich warten lassen könnte als erhofft. Aber auch das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Pendant Xi Jinping im Tagesverlauf sorgt für eine zunehmende Risikoaversion der Anleger.

Zudem ist aus dem Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung zu entnehmen, dass die US-Notenbank die Zeit für eine Normalisierung der Fed-Bilanz gekommen sieht, was im Klartext eine weitere Straffung der Geldpolitik und damit tendenziell steigende Zinsen bedeutet.

In diesem Umfeld verliert der XDAX am Morgen rund 0,5 Prozent auf 12.153 Punkte. Der Euro-Stoxx-50 wird mit 3.454 Punkten indiziert, 20 Punkte niedriger als am Mittwoch.

Der Euro hat sich nach der Berg- und Talfahrt am Mittwochnachmittag wieder bei 1,0673 Dollar stabilisiert, weil der Dollar auf breiter Front nach Bekanntwerden des Protokolls schwächelt. Vor allem zum Yen, der vielen Anlegern als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gilt, gibt er nach. Die Anleihemärkte in Europa dürften die Gewinne der vergangenen Tage verteidigen können, zumal in den USA die Anleihekurse gestiegen waren. Einigen Marktakteuren zufolge ist das Sitzungsprotokoll der US-Notenbank etwas taubenhafter ausgefallen, als es erwartbar gewesen sei. Denn die US-Notenbanker hätten darin noch nicht konkret darüber gesprochen, wie die Bilanz verkleinert werden soll.

Nach Einschätzung der Societe Generale muss unterscheiden zwischen der Ankündigung einer Bilanzschrumpfung durch die US-Notenbank sowie deren Umsetzung. Die Analysten rechen mit einer Ankündigung im weiteren Jahresverlauf, die eigentliche Rückführung der Bilanz dürfte aber erst im kommenden Jahr beginnen. Der "Ankündigungseffekt" ist laut den Analysten für die Finanzmärkte sehr viel relevanter als die eigentliche Umsetzung.

Sorge um verspätete US-Steuerreform belastet Die Sorgen um eine womöglich erst später kommende US-Steuerreform dürfte Verkäufe an den Börsen auslösen. "Das war neben der Infrastruktur das Schwerpunktthema schlechthin, und ist an den US-Börsen bereits eingepreist", sagt ein Händler. Angesichts der hohen Bewertung der US-Aktien könne dort nun Luft herausgelassen werden. Dies dürfte auch andere Aktienmärkte unter Druck setzen.

Auslöser der Zweifel an den US-Steuererleichterungsplänen waren Aussagen des republikanischen Haus-Sprechers Paul Ryan, wonach es mit der Steuerreform länger dauern könne als mit der Gesundheitsreform. Die Aussagen kommen bei den Anlegern nicht gut an, zumal US-Präsident Trump mit seiner Gesundheitsreform in einem ersten Anlauf sogar erst einmal gescheitert war.

Für Verunsicherung sorgen auch Aussagen Trumps wegen des Einsatzes von Giftgas in Syrien. Der Angriff habe bei ihm ein Umdenken zum Assad-Regime ausgelöst. Trump wollte sich allerdings nicht dazu äußern, in welcher Form die USA reagieren werden.

Am Donnerstag stehen zunächst die Spitzengespräche in Florida zwischen den USA und China im Fokus. So unterschiedlich sieht Antje Praefcke, Devisenstrategin bei der Commerzbank, die Positionen von Trump und seinem chinesischen Kollegen Xi "eigentlich nicht". Beide wüssten um die Wichtigkeit der bilateralen Handelsbeziehungen und des gegenseitigen Marktzugangs, seien aber durch politische Zwänge in ihren Zugeständnissen eingeschränkt. Trump habe sich gleich zu Anfang seiner Amtszeit aus dem Fenster gelehnt und Chinas Handelsbilanzüberschuss mit den USA sowie die angeblich überbewertete Währung an den Pranger gestellt. Es dürfte für ihn daher schwierig werden, eine deutlich mildere Gangart einzuschlagen und dies politisch zu verkaufen.

Hella-Zahlen kommen gut an Der Automobilzulieferer Hella hat im dritten Quartal seines aktuellen Geschäftsjahres mehr verdient und umgesetzt, und seine Jahresprognose bekräftigt. "Wichtig ist der deutliche Margenanstieg", sagt ein Händler. Die Aktie startet ein halbes Prozent höher in den Spezialistenhandel.

Gerresheimer verlieren dagegen über 2 Prozent. Börsianer sprechen von einem schwächeren Ausblick nach Vorlage der Geschäftszahlen.

Als "sehr positiv" für DATAGROUP werten Händler die schnelle Platzierung einer erst am Vortag angekündigten Kapitalerhöhung mit einem Volumen von 22 Millionen Euro. Dies sei ein sehr starker Vertrauensbeweis der Investoren. Im Spezialistenhandel verliert die Aktie knapp 3 Prozent. freenet verlieren nach einer Verkaufsempfehlung 3,5 Prozent.

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2017 02:30 ET (06:30 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 02 30 AM EDT 04-06-17