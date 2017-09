MÄRKTE EUROPA/Impulse aus USA treiben Linde und drücken Adidas

Der deutsche Aktienmarkt trat auch am Dienstag mehr oder weniger auf der Stelle. Der DAX zog geringfügig um 0,1 Prozent auf 12.605 Punkte an. Größere Ausschläge gab es bei ausgewählten Einzelwerten: Während Linde von der Erwartung profitierten, dass die Fusion mit dem US-Konzern Praxair gelingt, kamen Adidas kräftig unter Druck.

Ein Grund für den Kursrutsch der Adidas-Aktie um 2,4 Prozent war ein Bericht über einen Bestechungsskandal im US-Basketball. Zehn Personen seien verhaftet worden, darunter auch ein Adidas-Manager. Die Untersuchungen der Behörden erstreckten sich unter anderem auf Agenten und Finanzberater. Adidas hat zuletzt 14 Teams in der so genannten College-Runde betreut.

Dagegen zogen Linde um 2,9 Prozent an auf 168,75 Euro. Am Mittwoch stimmen die Aktionäre des US-Konzerns Praxair über die geplante Fusion mit Linde ab. Eine Zustimmung gilt als wahrscheinlich, da die einfache Mehrheit reicht. Bei Linde sind bisher knapp 22 Prozent der Aktien für den Umtausch angemeldet worden. "Das ist ein guter Beginn, da die Frist noch bis zum 24. Oktober läuft", sagte ein Händler.

Thyssen verkraften Kapitalerhöhung gut

Thyssen drehten leicht ins Plus und schlossen gut behauptet, nachdem bekannt geworden war, dass die Kapitalerhöhung auf hohes Interesse gestoßen war. "Die Zuteilung betrug nur 50 Prozent", sagte ein Händler. Der Stahl- und Technologiekonzern hat knapp 56,6 Millionen Aktien für 24,30 Euro je Stück platziert und damit rund 1,375 Milliarden Euro erlöst. Laut den Analysten der UBS dürften damit Diskussionen um die Bilanz für mindestens zwei Jahre vom Tisch sein. Der Spielraum für die Weiterentwicklung zu einem Technologiekonzern sei nun vorhanden.

In der zweiten Reihe fielen Aurubis um 7,1 Prozent, nachdem das Bankhaus Lampe die Aktien von Kaufen auf Verkaufen herabgestuft hatte. Dagegen profitierten Telefonica Deutschland mit einem Plus von 3,6 Prozent von einer Kaufempfehlung des britischen Brokerhauses Redburn. Während sich der MDAX mit einem Plus von 0,2 Prozent gut behauptete, kam der TecDAX mit einem Minus von 0,4 Prozent etwas von dem jüngsten Dekaden-Hoch zurück.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 75,5 (Vortag: 81,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,11 (Vortag: 2,73) Milliarden Euro. Es gab 16 Kursgewinner und 14 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.605,20 +0,08 % +9,79 % DAX-Future 12.595,00 +0,10 % +10,15 % XDAX 12.605,94 +0,23 % +10,12 % MDAX 25.681,38 +0,19 % +15,74 % TecDAX 2.401,15 -0,36 % +32,53 % SDAX 11.773,99 -0,11 % +23,68 % zuletzt +/- Ticks Bund-Future 161,74 -21 === Kontakt zum Autor: herbert.rude@wsj.com

