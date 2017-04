MÄRKTE EUROPA/Investoren vor Frankreich-Wahl zurückhaltend

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Konsolidierung an den Börsen in Europa geht am Donnerstagnachmittag in eine weitere Runde. Vor der Präsidentschafts-Wahl in Frankreich am Wochenende halten sich die Investoren zurück. Die Anleger teilen sich momentan in zwei Gruppen auf: Die eine argumentiert, dass das Risiko der Wahl - beziehungsweise das Votum der Wähler - bereits an der Börse eingepreist sei. Die andere Gruppe sieht den Wahlausgang als Ereignis mit einem asymmetrischen Risikoprofil. In diesem Umfeld handelt der Dax kaum verändert bei 12.014 Punkten. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,5 Prozent auf 3.439 Punkte nach oben. Der mit Abstand größte Gewinner ist mit einem Plus vom 1,3 Prozent die Börse in Frankreich.

Frankreich-Risiko nur unzureichend eingepreist Zur zweiten Gruppe zählt die Bank of America-Merrill Lynch (BoA-ML) mit der Ansicht, die Finanzmärkte preisten die Wahlrisiken nur unzureichend ein. Mit Blick auf die Umfragen sei praktisch jeder Wahlausgang möglich. Der aus Marktsicht schlechteste Ausgang wäre eine Stichwahl zwischen der Rechtspopulistin Marine Le Pen und dem links außen positionierten Jean-Luc Melenchon. Aber auch eine zweite Wahlrunde zwischen Francois Fillon und Melenchon dürfte an den Märkten negativ aufgenommen werden, da die Umfragen in einem solchen Fall Melenchon echte Siegchancen einräumen.

Bei einem Sieg Le Pens würden die Finanzmärkte unmittelbar damit beginnen, das Risiko eines Auseinanderbrechens der Eurozone einzupreisen. Auch wenn es Le Pen nicht leicht fallen dürfte, ein Referendum über einen Austritt Frankreichs aus der Eurozone (Frexit) politisch durchzusetzen, glauben die Analysten doch, dass die Märkte den Wahlausgang als eine Art Proxy-Referendum werten werden. Denn Frankreich und die restlichen Länder der Eurozone könnten den "point of no return" bereits lange vor einem formalen Referendum erreichen.

Auch die UBS gehört zu den Mahnern. Sollte Marine Le Pen die Wahl gewinnen, dürften sich "die Risikoprämien in der Eurozone deutlich ausweiten", sagt der Ökonom Felix Hüfner von der Schweizer Bank. Für dieses Szenario gebe es ein "Restrisiko", das einen "weltweiten Schock" auslösen könne. Die Gemeinschaftswährung könne handelsgewichtet um bis zu 10 Prozent einbrechen und der Aktienindex Euro-Stoxx-50 sogar um bis zu 35 Prozent.

Berichtssaison kommt auf Touren Für Kursbewegungen bei den Einzelwerten sorgt die erste Flut von Geschäftszahlen von Unternehmen. In Zürich steigen ABB um 1,4 Prozent. Der Industriekonzern hat den Nettogewinn im ersten Quartal um 45 Prozent gesteigert im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Independent Research (IR) zufolge kommt ABB beim Unternehmensumbau voran, auch wenn das Unternehmen 2017 weiterhin als Übergangsjahr bezeichnet. Der Nahrungsmittelkonzern Nestle hat den Umsatz im ersten Quartal etwas stärker gesteigert als Analysten erwartet hatten, der Kurs legt um 0,3 Prozent zu. Mit Unilever rückt der Kurs eines weiteren Konsumgüterproduzenten um 0,5 Prozent vor. Vor allem dank höherer Preise hat das Unternehmen den Umsatz um 2,9 Prozent gesteigert.

Wie der Rivale Daimler hat auch BMW im ersten Quartal von Bewertunsgeffekten profitiert und beim Gewinn deutlicher zugelegt als vom Markt erwartet. Am Ausblick für das Gesamtjahr hält der Münchener Autokonzern fest. Der positive Impuls für die Aktie verpuffte indes schnell, sie notiert 0,1 Prozent im Minus.

Analystenkommentare belasten Salzgitter und stützen Gerry Weber Im MDAX verlieren Salzgitter 1,7 Prozent. Der US-Broker Jefferies hat die Aktie von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt und Goldman Sachs hat das Kursziel reduziert. Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Lampe lässt dagegen den Kurs von Gerry Weber um 3 Prozent steigen. Zooplus legen um 7 Prozent zu und erklimmen ein Allzeithoch. Im ersten Quartal kletterte der Umsatz des Internethändlers für Tierbedarf um 24 Prozent auf 257 Millionen Euro.

Euro auf Dreiwochenhoch Eine gute Nachfrage bei einer französischen Anleihen-Auktion treibt den Euro weiter nach oben. Mit 1,0770 Dollar steht die Gemeinschaftswährung auf dem höchsten Stand seit Ende März. "Sowohl die 2020er als auch die 2022er Schuldenpapiere gingen gut weg", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings war das Volumen der angebotenen Staatspapiere etwas kleiner als ursprünglich erwartet. Der Marktteilnehmer rät demzufolge, die Positionen in den Titeln vor der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen nicht zu hoch zu fahren. Der Brent-Ölpreis stabilisiert sich knapp unter 53 Dollar, nachdem er am Vortag kräftig unter Druck geraten war nach der Veröffentlichung wöchentlicher Rohöllagerbestände in den USA. === INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.444,55 0,69 23,56 4,68 Stoxx-50 3.115,03 0,31 9,57 3,47 DAX 12.031,26 0,12 14,81 4,79 MDAX 23.979,40 -0,05 -12,99 8,07 TecDAX 2.012,06 -0,10 -1,95 11,06 SDAX 10.260,40 0,11 11,47 7,78 FTSE 7.124,35 0,14 9,99 -0,26 CAC 5.079,04 1,51 75,32 4,46

Bund-Future 162,58 -0,71 1,15

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:12 Mi, 17:15 % YTD EUR/USD 1,0764 +0,34% 1,0727 1,0717 +2,3% EUR/JPY 117,78 +0,81% 116,83 116,81 -4,2% EUR/CHF 1,0718 +0,21% 1,0696 1,0694 +0,1% EUR/GBP 0,8398 +0,29% 0,8374 1,1956 -1,5% USD/JPY 109,40 +0,46% 108,90 108,98 -6,4% GBP/USD 1,2818 +0,06% 1,2810 1,2812 +3,9%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,52 50,44 +0,2% 0,08 -9,9% Brent/ICE 52,96 52,93 +0,1% 0,03 -9,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.280,18 1.281,40 -0,1% -1,22 +11,2% Silber (Spot) 18,07 18,12 -0,3% -0,05 +13,5% Platin (Spot) 976,20 967,50 +0,9% +8,70 +8,0% Kupfer-Future 2,54 2,53 +0,0% +0,00 +0,9% === Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2017 10:13 ET (14:13 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 10 13 AM EDT 04-20-17