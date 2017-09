MÄRKTE EUROPA/Kurse ziehen nur noch leicht an

Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der Erleichterungsrally zu Wochenbeginn geht es am Dienstag im frühen Handel an Europas Börsen gemächlicher zu. Der Nordkorea-Konflikt schwelt weiterhin im Hintergrund. Gut eine Woche nach dem jüngsten Atomtest Nordkoreas hat der UN-Sicherheitsrat weitere Sanktionen gegen das Land verhängt. Eine im Vergleich zum ersten Entwurf der USA deutlich abgeschwächte Resolution wurde am Montagabend in New York einstimmig angenommen. Der DAX gewinnt 0,4 Prozent auf 12.525 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.507 Zähler nach oben.

Der Euro notiert am Morgen mit 1,1974 Dollar weiter klar unter der Marke von 1,20. Die Commerzbank glaubt aber nicht an eine Trendwende der Euro-Aufwärtsbewegung, sondern sieht vielmehr eine kleine "Erleichterungsrally" des Greenbacks. "Der Knackpunkt bleibt immer noch der gleiche: Der Markt traut der Fed nicht", so Analystin Antje Praefcke. Insbesondere, da nun sogar Mitglieder des Offenmarktausschusses offen an den jüngsten Zinserhöhungen zweifelten. Impulse auf das Währungspaar könnten die am Donnerstag anstehenden Inflationsdaten aus den USA setzen. Schwache Preisdaten könnten den Dollar belasten.

Gesucht sind Bankentitel, für die es europaweit um 0,6 Prozent nach oben geht. Hier stützt eine sich versteilernde Zinskurve. Für die Rendite von Bundesanleihen etwa geht es 2 Basispunkte auf 35 Basispunkte nach oben. Damit steht der Zins aber noch immer weit unter den Hochs von 60 Basispunkten Mitte Juli. In dem Rückgang spiegelt sich die Ernüchterung über den erhofften Fiskalschub durch US-Präsident Donald Trump sowie die niedrigen Inflationserwartungen wider. Im DAX geht es für die Deutsche Bank um 0,8 Prozent nach oben, Commerzbank gewinnen 2,2 Prozent.

Steht bei Thyssenkrupp eine Kapitalerhöhung an?

Thyssenkrupp sind weiter gesucht und steigen 0,8 Prozent. Die Anleger setzen weiter auf eine erfolgreiche Fusion der Stahlsparten von Thyssenkrupp und Tata Steel. Berichte, laut denen der aktivistische Investor Cevian Capital sich gegen die Fusion der Stahlsparte stellen und stattdessen eine Aufspaltung bevorzuge, belasten nicht - genauso wenig wie Spekulationen, dass Thyssenkrupp das erhöhte Kursniveau für Kapitalmaßnahmen nutzen könnte. Eine Kapitalerhöhung könnte laut Bloomberg-Kreisen rund 1,5 Milliarden Euro betragen.

Als "sehr stark" werden die Verkehrszahlen von Fraport eingestuft. Hier ging es den zehnten Monat in Folge nach oben. "Allerdings reagiert die Aktie eigentlich nie auf solche Zahlen", sagt ein Händler. Nach der Kursrally geht es sogar 0,5 Prozent nach unten. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um mehr als 50 Prozent gestiegen. Deutsche Pfandbriefbank steigen nach einer Kaufempfehlung von HSBC um 3,8 Prozent. Für Hella geht es nach einer Kurszielanhebung durch Warburg um 1,8 Prozent nach oben, die Analysten raten zum Kauf des Papiers. Aixtron verlieren nach der Kursrally des Vortages 3,5 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.506,79 0,33 11,60 6,57

Stoxx-50 3.100,68 0,36 11,01 2,99

DAX 12.524,70 0,40 49,46 9,09

MDAX 25.349,94 0,47 119,68 14,25

TecDAX 2.366,43 0,05 1,23 30,62

SDAX 11.678,61 0,17 20,08 22,68

FTSE 7.428,25 0,20 14,66 4,00

CAC 5.193,49 0,32 16,78 6,81

Bund-Future 162,37% -0,33 1,42

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:32 Uhr Mo, 17.33 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1974 +0,03% 1,1970 1,1981 +13,9%

EUR/JPY 131,19 +0,21% 130,92 130,57 +6,7%

EUR/CHF 1,1444 +0,06% 1,1438 1,1409 +6,9%

EUR/GBP 0,9068 -0,05% 0,9073 1,1002 +6,4%

USD/JPY 109,56 +0,18% 109,37 108,98 -6,3%

GBP/USD 1,3206 +0,09% 1,3194 1,3180 +7,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 48,02 48,07 -0,1% -0,05 -15,8%

Brent/ICE 53,71 53,84 -0,2% -0,13 -8,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.327,21 1.329,60 -0,2% -2,39 +15,3%

Silber (Spot) 17,79 17,81 -0,1% -0,02 +11,7%

Platin (Spot) 988,75 991,50 -0,3% -2,75 +9,4%

Kupfer-Future 3,04 3,05 -0,4% -0,01 +20,3%

