MÄRKTE EUROPA/Leichte Kursgewinne - M&A-Karussel dreht sich

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit leichten Aufschlägen dürften Europas Börsen am Montagmorgen in die neue Woche starten. Das rege Geschäft mit Übernahmen und Fusionen weltweit treibe die Kurse weiter nach oben, heißt es im Handel. Bain und Cinven haben ein von der Unternehmensführung unterstütztes Gebot für STADA unterbreitet und Fresenius verhandelt über den Kauf des US-Spezialgenerikaherstellers Akorn. Stützend für die Stimmung ist auch das versöhnlich verlaufende Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Gegenpart Xi Jinping. Beide Länder haben sich auf die Schaffung eines Ausschusses geeinigt, der Wege nach einer Verbesserung der bilateralen Handelsbeziehungen suchen soll.

Der Dax wird zur Eröffnung bei 12.248 Punkten indiziert, was einem Aufschlag von 0,2 Prozent entspricht. Für den Euro-Stoxx-50 zeichnet sich ein um 0,1 Prozent höherer Beginn bei 3.499 Zählern ab. Rückenwind für die Börsen kommt vom schwächeren Euro. Dieser ist im asiatischen Devisenhandel zum Dollar mit 1,0570 auf den niedrigsten Kurs seit einem Monat gefallen. Aktuell geht die Einheitswährung bei 1,0591 Dollar um. Auf den ersten Blick wirkt die Dollar-Stärke angesichts der schwachen US-Arbeitsmarktdaten vom Freitag überraschend. Allerdings herrscht in den USA bereits de facto Vollbeschäftigung - ein schwächerer Bericht dürfte daher für die Fed nur von untergeordneter Bedeutung für ihre Politik sein.

Gebot für Stada "erstaunlich hoch" Als "erstaunlich hoch" bezeichnet ein Händler das Übernahme-Angebot von Bain Capital und Cinven für Stada von 66 Euro je Aktie inklusive Dividende. "Die höchsten Schätzungen am Markt lagen bei 60 bis maximal 62 Euro". Damit scheint der Bieterwettstreit um den Arzneimittelkonzern entschieden: Die Unternehmensführung unterstützt das Angebot. "Das Angebot von Bain Capital und Cinven bietet das beste Gesamtpaket", erklärte Aufsichtsratschef Ferdinand Oetker. Die Stada-Aktie ist am Freitag mit 58,25 Euro aus dem Handel gegangen. Vor Eröffnung geht es für das Stada-Papier rund 10 Prozent nach oben.

Strategisch sinnvoll, aber "nicht gerade günstig" wäre eine Übernahme von Akorn durch Fresenius, sagt Heino Ruland von Ruland Research. Das KGV von Akorn betrage 16,4. Der deutsche Gesundheitsdienstleister habe Übernahmen stets recht zügig und gut in den Konzern eingegliedert, was auch bei dieser Übernahme der Fall sein dürfte. Akorn sei in den vergangenen Jahren beim Umsatz stark gewachsen, dieses Tempo habe sich zuletzt jedoch etwas verlangsamt.

Ein Händler wertet den möglichen Zukauf eher negativ. Fresenius habe erst im Herbst vergangenen Jahres mit dem spanischen Gesundheitskonzern Quironsalud den größten Zukauf der Unternehmensgeschichte gestemmt, nun folge nur kurze Zeit später bereits die zweitgrößte Akquisition. Im Raum stehe am Markt ein Preis von bis zu 40 Dollar je Akorn-Aktie. Die war am Freitag um 18 Prozent und im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um weitere 13 Prozent gestiegen auf 33,60 Dollar. Fresenius zeigen sich vorbörslich etwas fester.

Als leicht positiv für Reckitt Benckiser wertet ein Händler eine Meldung im "Telegraph", der zufolge der US-Konzern McCormick am Lebensmittelgeschäft von Reckitt Benckiser interessiert sei soll. Einen Preis gebe es bislang jedoch nicht. "Die Briten haben die Food-Sparte vor kurzem zum Verkauf gestellt. Sie ist aber mit 400 Millionen Pfund überschaubar. Insofern sollte sich die Kursreaktion in Grenzen halten", sagt der Händler. Mit dem Erlös könne Reckitt Benckiser einen kleinen Teil der Schulden ablösen, welche aus der rund 18 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme von Mead Johnson resultierten.

Henkel zeigen sich vorbörslich auf Tradegate mit einem Abschlag von 1,7 Prozent. Laut Händlern hat Goldman Sachs die Titel des Konsumgüterkonzerns auf "Verkaufen" abgestuft.

