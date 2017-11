MÄRKTE EUROPA/Nur verhaltenes Plus an Europas Börsen

Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem verhaltenen Plus sind Europas Aktienmärkte am Montag in den Handel gestartet. Der DAX berappelt sich um 0,3 Prozent auf 13.161 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,1 Prozent nach oben auf 3.599 Zähler. Der Kursrutsch der vergangenen Woche habe viel Porzellan zerschlagen. Die Bereitschaft zum Kauf gefallener Aktien dürfte daher nicht mehr hoch sein, heißt es im Handel. Bei Fondsmanagern wachse die Angst, sich die gute Jahresperformance durch die nur noch wenigen Wochen bis zum Jahresende verhageln zu lassen.

Einen Fall durch die 13.000er-Marke im Wochenverlauf halten zahlreiche Marktteilnehmer für wahrscheinlich. Schließlich habe der DAX den steilen August-Aufwärtstrend gebrochen. Ein Ende der übergeordneten Konsolidierung ist damit nicht in Sicht. Der Euro zeigt sich wenig verändert bei 1,1640 Dollar.

Wie hoch die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen bei aufgeblasenen Bewertungen ist, zeigt ein erneuter Crash im Bitcoin. Von Handelsseite wird dies zuerst einmal nur beobachtet. In Asien fällt die Krypto-Währung zeitweise bis auf gut 5.500 Dollar, damit summiert sich das Minus seit dem jüngsten Hoch auf knapp 30 Prozent. "Noch drückt das nicht auf die allgemeine Stimmung", sagt ein Marktteilnehmer. Fortgesetzte schnelle Verluste könnten aber durchaus dazu führen, dass auch andere Anlagen verkauft würden, um Löcher in Portfolios zu stopfen, sagt er.

Letzte Impulse aus der Berichtssaison

Wichtige Konjunkturdaten stehen zum Wochenstart nicht an, auch die Berichtssaison klingt immer weiter ab. Die größten Bewegungen gibt es am Morgen im TecDAX: Für Enttäuschung mit Aussagen zur Gewinnmarge sorgen Drägerwerk und brechen um 16,4 Prozent ein. "Das Unternehmen versteckt eine Gewinnwarnung hinter Investitionen", sagt ein Marktteilnehmer. Auch die Analysten von Berenberg äußerten sich am Morgen bereits negativ überrascht. Bei Evotec halten die Gewinnmitnahmen an und drücken die Aktie um weitere 5,3 Prozent.

Compugroup legen dagegen um 3,9 Prozent zu. Das Unternehmen hat die Zulassung für die digitale Gesundheitskarte erhalten. Compugroup spricht vom "Startschuss für flächendeckende Digitalisierung " im Gesundheitswesen. Patrizia Immobilien im SDAX springen sogar um 7,2 Prozent nach oben. Hier wurde überraschenderweise die Ergebnisprognose erhöht.

Die Zahlen von Innogy lagen im erwarteten Rahmen, die Titel geben 0,5 Prozent ab. Im DAX legen Deutsche Post um 1,1 Prozent zu. Der Konzern will in den kommenden Jahren 100.000 E-Autos verkaufen. "Die Post entwickelt offensichtlich ein neues Geschäftsfeld", sagt ein Marktteilnehmer.

Auch die Zahlen von Grammer werden als ordentlich beschrieben. Allerdings bremst hier weiter der Streit mit Minderheitsaktionär Hastor, der nach Unternehmensangaben weiterhin "zur Zurückhaltung bei der Vergabe von Neuaufträgen einzelner Premiumhersteller auch im dritten Quartal 2017" führte. Die Aktien tendieren 1,4 Prozent im Minus.

In der Schweiz fällt Hörgeräte-Hersteller Sonova mit einem Minus von 5,7 Prozent auf. Der einstige Börsenliebling musste ein schwächeres Wachstum bei Implantaten vermelden.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

Euro-Stoxx-50 3.598,94 0,14 5,18 9,37

Stoxx-50 3.181,60 0,13 4,08 5,68

DAX 13.161,00 0,26 33,53 14,63

MDAX 26.476,20 -0,07 -18,58 19,32

TecDAX 2.491,09 0,00 -0,04 37,50

SDAX 11.720,11 0,09 10,16 23,12

FTSE 7.461,58 0,38 28,59 4,46

CAC 5.380,05 -0,01 -0,67 10,65

Bund-Future 162,34 0,15 1,4

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17.18 % YTD

EUR/USD 1,1642 -0,08% 1,1651 1,1654 +10,7%

EUR/JPY 132,13 -0,05% 132,20 132,24 +7,5%

EUR/CHF 1,1607 -0,02% 1,1609 1,1608 +8,4%

EUR/GBP 0,8894 +0,02% 0,8892 1,1332 +4,3%

USD/JPY 113,49 +0,02% 113,47 113,47 -2,9%

GBP/USD 1,3090 -0,06% 1,3099 1,3208 +6,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 56,67 56,74 -0,1% -0,07 -0,7%

Brent/ICE 63,41 63,52 -0,2% -0,11 +8,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.276,47 1.275,70 +0,1% +0,77 +10,9%

Silber (Spot) 16,91 16,89 +0,1% +0,02 +6,2%

Platin (Spot) 932,00 929,65 +0,3% +2,35 +3,1%

Kupfer-Future 3,09 3,08 +0,4% +0,01 +22,3%

===

