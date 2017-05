MÄRKTE EUROPA/Rekordserie im DAX hält an

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa sind im Plus in den Handel am Donnerstag gestartet. Der Dax ist bereits den dritten Tag in Folge auf ein Rekordhoch gestiegen, der Euro-Stoxx-50 handelt auf dem höchsten Stand seit knapp zwei Jahren. "Vom Umfeld kommt kein Störfeuer", sagt ein Händler. Die US-Notenbank habe am Mittwoch wie erwartet erst einmal still gehalten. Für die Einzelwerte liefert weiterhin die Berichtssaison die Impulse. Mit Siemens, Infineon und adidas haben drei DAX-Unternehmen am Morgen bereits Zahlen vorgelegt. Aber auch aus Europa und der zweiten Reihe am deutschen Aktienmarkt hat eine Reihe von Unternehmen ihre Quartalszahlen präsentiert. In diesem Umfeld legt der DAX um 0,7 Prozent auf 12.610 Punkte zu, der Euro-Stoxx-50 steigt um 0,7 Prozent auf 3.611.

Fed bleibt auf Kurs Auf ihrer Mai-Sitzung hat die Fed ihre Geldpolitik unverändert belassen. Der Fokus lag dabei für die Volkswirte der BayernLB auf der Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung. Zwar zollte die Fed der konjunkturellen Eintrübung im ersten Quartal verbal Tribut. Sie machte aber deutlich, dass sie die schwachen Wachstumszahlen als temporäre Konjunkturdelle ansieht und sich somit wohl nichts an ihrer Zinsanhebungsstrategie für das Jahr 2017 geändert hat. Die BayernLB erwartet noch zwei weitere Zinsschritte in Höhe von 25 Basispunkten im Juni und September dieses Jahres - gefolgt von einer Ankündigung zum Beginn der Bilanzkürzung im Dezember. Der Euro tendiert wenig verändert an der Marke von 1,09 Dollar.

Siemens übertrifft Erwartungen - Ausblick trübt das Bild Der Aufwärtstrend bei Siemens hält an. Der Technologiekonzern verzeichnete im abgelaufenen Quartal zum sechsten Mal in Folge Wachstum. Umsatz und Gewinn stiegen deutlicher als von Analysten erwartet. Die viel beachtete Marge im Industriegeschäft lag mit 12,1 Prozent über dem angepeilten Korridor von 11 bis 12 Prozent. Nach den guten Zahlen stufen Analysten aber den Ausblick als enttäuschend ein, denn die Münchener haben ihn nicht angehoben. Für die Aktie geht es in Folge um 1,2 Prozent nach unten.

Auch die Quartalszahlen von Infineon kommen nicht so gut an der Börse an, die Aktie tendiert 1,9 Prozent im Minus. Die Zahlen sind im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, das löst nach der jüngsten Aufwärtsbewegung zunächst Gewinnmitnahmen aus. An der erst im März erhöhten Prognose für das Gesamtjahr per 30. September 2017 hält Infineon fest. Adidas hat dank guter Geschäfte vor allem in Nordamerika und China im ersten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn deutlich zugelegt und die Markterwartungen übertroffen. Die Aktie legt um 2,7 Prozent zu und handelt auf Allzeithoch.

Bei Bayer sehen Teilnehmer positiv, dass ein US-Gericht eine Klage wegen Xarelto abgewiesen hat. Dabei sei es darum gegangen, dass Bayer nicht auf Nebenwirkungen bezüglich bestimmter Blutungen hingewiesen habe. "Zwar hängen weitere Klagen an", sagt ein Händler. Der Richterspruch könnte aber durchaus Signalwirkung haben. Für die Aktie geht es 0,8 Prozent nach oben.

Shell springen nach Zahlen an Deutlich bessere Zahlen lassen die Aktien von Royal Dutch Shell in Amsterdam um 2,6 Prozent nach oben springen. Bei den Quartalsdaten habe Shell die Erwartungen deutlich übertroffen, betonen die Analysten von Numis: So habe der Gewinn 27 Prozent höher als die Schätzungen gelegen. Aus der Dividendenankündigung lasse sich nun eine Dividendenrendite von 7,1 Prozent für das Gesamtjahr erwarten. "Also funktioniert alles auf dem Preisniveau von 50 Dollar", schließen die Analysten mit Verweis auf den Ölpreis.

Auch die Zahlen von Andritz kommen gut an, für die Aktie geht es um 5 Prozent nach oben. Vor allem der Bereich Pulp & Paper überzeugt, der starke Auftragseingang mit einer Book-to-Bill-Ratio von 1,3 Prozent steht zudem für weiteres Wachstum in den kommenden Quartalen. Die starke Margenentwicklung hat das EBITDA deutlich oberhalb der Markterwartung ausfallen lassen. "Die Bewertungskennziffern haben noch Luft nach oben", so ein Händler. Damit könnte die Aktie in Richtung Allzeithoch bei 57,50 Euro steigen.

Weitere Unternehmen der zweiten und dritten Reihe haben vorwiegend Positives vorzuweisen. So hat TAG Immobilien im ersten Quartal von neuen Zukäufen, steigenden Mieten und einem geringerem Leerstand profitiert. Die Aktie tendiert wenig verändert. Derweil setzt STRATEC Biomedical (plus 3 Prozent) Wachstum auch 2017 fort, die bereinigte EBIT-Marge litt allerdings im ersten Quartal. Von guten Zahlen sprechen Händler bei Hypoport. Das Fintech-Unternehmen hat den Umsatz im ersten Quartal um 34 Prozent auf 47,7 Millionen Euro gesteigert und das EBIT um 29 Prozent auf 7 Millionen Euro. Nach Gewinnen zum Start hat die Aktie leicht ins Minus gedreht.

Der Motorenhersteller Deutz (plus 4 Prozent) hat den Verkauf seines bisherigen Standorts Köln-Deutz unter Dach und Fach gebracht. Deutz erwartet aus der Veräußerung im laufenden Jahr den Zufluss eines Kaufpreises von rund 125 Millionen Euro.

