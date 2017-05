MÄRKTE EUROPA/Ruhiger Wochenstart - Chemie-Branche im Fokus

Von Manuel Priego-Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem Ende der Berichtssaison fehlt den Börsen in Europa zu Wochenbeginn zunächst ein wichtiger Treiber der jüngsten Aufwärtsbewegung. Aber auch die Politik, allen voran US-Präsident Donald Trump , sorgen momentan nicht mehr für den starken Rückenwind der vergangenen Monate. Vielmehr hatte das Politik-Chaos in Washington die globalen Börsen in der vergangenen Woche kurzzeitig in die Knie gezwungen.

Eine späte Erholung am Freitagabend an der Wall Street könnte zwar die Kurse zum Start in Europa leicht stützen. Übergeordnet gilt aber: "Politische Unsicherheitsfaktoren und charttechnische Aspekte sprechen für eine vorübergehende Pause der Aktienrally", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Der Dax wird bei 12.663 Punkten indiziert nach einem Schlussstand von 12.639 Punkten am Freitag, der Euro-Stoxx-50 bei 3.592 Punkten nach 3.587 Punkten.

Der Euro startet knapp unter der Marke von 1,12 Dollar. Im asiatischen Handel notierte er bereits über dieser Marke. "Mit dem Überschreiten der Marke von 1,10 US-Dollar je Euro spricht das technische Bild jetzt für einen stärkeren Euro", so Greil. Die obere Begrenzung der seit über zwei Jahren laufenden Seitwärtsbewegung verläuft bei rund 1,15 Dollar.

Clariant/Huntsman-Fusion könnte Stimmung in der Chemiebranche stützen In der Chemiebranche steht die nächste Milliardenfusion an: Der Schweizer Chemiekonzern Clariant will sich mit dem US-Rivalen Huntsman zusammenschließen. Das neue Unternehmen soll unter dem Namen Huntsmanclariant firmieren und hätte einen Unternehmenswert von rund 20 Milliarden US-Dollar. Wie beide Konzerne am Montag mitteilten, sollen die Aktionäre des Schweizer Chemiekonzerns 52 Prozent am neuen Unternehmen halten, den Rest die Huntsman-Eigner.

Die Fusion zwischen Clariant und Huntsman könnte laut Händlern die Stimmung auch für andere Chemiewerte stützen. "In den Blick geraten Titel der zweiten Reihe wie Lanxess, Covestro und Evonik", sagt ein Marktteilnehmer. Die beiden Konzerne erwarten Synergien von über 400 Millionen Dollar.

Leicht positiv sehen Händler die Einigung von Audi im Streit mit den Händlern in China. Die im Rahmen der geplanten Kooperation mit dem lokalen Autohersteller Saic Motor auf den Markt kommenden Fahrzeuge sollen über das bestehende Vertriebsnetz vermarktet werden. Die Händler hatten sich aus Sorge um ihren Absatz und Unklarheiten über die künftige Strategie bislang gegen die Audi-Pläne gewehrt.

