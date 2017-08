MÄRKTE EUROPA/Trotz guter PMIs im Minus - Euro über 1,18 USD

FRANKFURT (Dow Jones)--Etwas leichter zeigen sich Europas Börsen am Mittwochnachmittag. Nach der Erholungsrally vom Vortag geht den Märkten etwas die Puste aus. Zudem steigt der Euro wieder an und die Renditen geben nach, damit entfallen zwei der Kurstreiber des Vortages. Der Euro steigt sogar wieder leicht über 1,18 Dollar und befeuert damit Ängste vor weiterem Druck auf die exportorientierten Aktien in Europa. Auch an Wall Street sind die Märkte etwas schwächer gestartet. Der Dax verliert 0,3 Prozent auf 12.196 Zähler, der Euro-Stoxx-50 gibt 0,3 Prozent ab auf 3.443 Punkte.

US- und Europa-PMIs überraschen positiv Den Aktienmarkt stützen aber starke Signale von der Konjunktur: Die frischen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) haben positiv überrascht. Vor allem in Deutschland und Frankreich sind sie zum Teil deutlich besser ausgefallen als erwartet. Auch in den USA legte der wichtige Markit-PMI für den Service-Bereich deutlich stärker als prognostiziert zu.

Übergeordnet schauen Anleger aber schon auf das am Donnerstag beginnende Zentralbankertreffen in Jackson Hole. Dort sprechen unter anderem US-Notenbankchefin Janet Yellen sowie EZB-Präsident Mario Draghi. Yellen wird eine Rede zum Thema Finanzstabilität halten. Mit Blick auf Draghi erwarten Beobachter mehrheitlich, dass er keine größeren Hinweise auf die zukünftige EZB- Geldpolitik liefern wird. Die EZB will offenbar bis in den Herbst warten und erst dann entscheiden, wie sie mit den Anleihekäufen von derzeit monatlich 60 Milliarden Euro weiter verfahren will.

K+S auf Erholungskurs Gewinnmitnahmen drücken Eon im DAX um 0,4 Prozent. Noch am Morgen waren sie der stärkste Gewinner mit über 1,2 Prozent Plus, nachdem die Analysten von RBC sie zum Kauf empfohlen und sich positiv zur deutschen Versorger-Branche geäußert hat. Auch RWE können sich nur noch knapp behaupten. Deutsche Bank legen um 0,3 Prozent zu.

K+S im MDAX gewinnen weitere 3,2 Prozent. Der Kurs hatte sich am Dienstag erstmals seit längerem deutlich erholt, nachdem BHP Billiton die Produktionsaufnahme einer kanadischen Kali-Mine verschoben hatte. Nun schreibt der Informationsdienst Platow, der Hedgefonds Elliott, der BHP Billiton zu dem Schritt bewogen habe, könnte auch an einem Einstieg bei K+S interessiert sein. Der Salz- und Düngemittel-Spezialist K+S hatte erst kürzlich seine eigene Kali-Mine in Kanada offiziell in Betrieb genommen.

Der Index-Betreiber Stoxx nimmt Bilfinger zum Index-Revirement am Abend des 15. September aus dem Stoxx-600, ein Omen möglicherweise auch für die demnächst anstehenden Entscheidungen zum MDAX. Die Aktien fallen 1,3 Prozent. In den Stoxx-600 aufgenommen werden Aurubis und Drillisch.

Werbefirma WPP reißt Mediensektor ins Minus - Prosieben DAX-Verlierer In Europa liegen fast alle Branchenindizes leicht im Plus, Ausreißer ist der Mediensektor, der um 2,5 Prozent einbricht und damit auch Prosieben im DAX zum Hauptverlierer macht. Deren Aktien fallen um 3,3 Prozent. Grund ist ein Kurssturz von 12 Prozent bei den Aktien der marktführenden britischen Werbeagentur WPP nach einer drastisch reduzierten Jahresprognose. Sie geht nun davon aus, dass die Umsätze im laufenden Jahr nur noch zwischen 0 und 1 Prozent zulegen, zuvor lag das Ziel bei plus 2 Prozent - Ursache sind fallende Kundenausgaben. Dies belastet auch die nächstgrößere Werbeagentur Publicis in Paris, deren Aktie 2,8 Prozent nachgibt.

Als "auffallendes Zeichen von Stärke" bezeichnen Händler dagegen die unveränderten Kurse bei Vivendi. Der französische Medienkonzern hatte nämlich im Sommer die Mehrheit am Werberiesen Havas gekauft und hätte ebenfalls unter Druck geraten müssen. Auch im MDAX verlieren RTL 1,8 Prozent und Axel Springer 1,1 Prozent.

Bewegung gibt es auch bei Constantin Medien: Hier sind auf der laufenden Hauptversammlung der Vorstandsvorsitzende Fred Kogel und der gesamte Aufsichtsrat zurückgetreten, worauf Anleger die Aktien zwischenzeitlich auf über 6 Prozent ins Plus trieben.

Borussia Dortmund steigen 3 Prozent und damit auf den höchsten Kurs seit 16 Jahren. Hier hat Oddo BHF das Kursziel auf 7,50 Euro erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Im TecDax springen RIB Software um fast 7 Prozent. Gestützt wird die Stimmung von einem Großauftrag durch das schweizerische Bauunternehmen Implenia.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.439,13 -0,48 -16,46 4,52 Stoxx-50 3.038,10 -0,54 -16,51 0,92 DAX 12.189,77 -0,32 -39,57 6,17 MDAX 24.887,90 -0,23 -57,64 12,16 TecDAX 2.273,89 -0,04 -0,82 25,51 SDAX 11.350,12 -0,04 -4,27 19,23 FTSE 7.377,44 -0,06 -4,30 3,28 CAC 5.114,39 -0,34 -17,46 5,18

Bund-Future 164,72 0,35 1,18

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:38 Mo, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1816 +0,20% 1,1793 1,1820 +12,4% EUR/JPY 128,90 -0,01% 128,92 128,57 +4,9% EUR/CHF 1,1403 +0,20% 1,1380 1,1366 +6,5% EUR/GBP 0,9233 +0,78% 0,9162 1,0916 +8,3% USD/JPY 109,10 -0,20% 109,31 108,78 -6,7% GBP/USD 1,2799 -0,59% 1,2875 1,2902 +3,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,85 47,83 +0,0% 0,02 -16,1% Brent/ICE 51,95 51,87 +0,2% 0,08 -11,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.288,91 1.284,73 +0,3% +4,18 +11,9% Silber (Spot) 17,05 16,98 +0,4% +0,06 +7,0% Platin (Spot) 980,70 977,00 +0,4% +3,70 +8,5% Kupfer-Future 2,98 2,99 -0,2% -0,00 +18,3% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

August 23, 2017 10:23 ET (14:23 GMT)

