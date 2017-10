MÄRKTE EUROPA/Überwiegend Stillstand - Madrid im Minus

Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Ein klarer Trend war an den Börsen in Europa am Montag nicht abzulesen. Die meisten Indizes schlossen gegenüber Freitag nur wenig verändert. Ausnahme war die Börse in Madrid, die deutlicher im Minus schloss. Dort sorgte die Erklärung des katalanischen Regierungschefs Carles Puigdemont für neue Verunsicherung.

Er schlug der spanischen Zentralregierung vor, das "Mandat" der Katalanen für eine Unabhängigkeit für zwei Monate auszusetzen, um mit der Zentralregierung zu verhandeln. Damit rückte Puigdemont zunächst nicht von seinen Äußerungen in der vergangenen Woche ab, in denen er das Recht der Katalanen auf einen unabhängigen Staat unterstrichen, von einer vollständigen Unabhängigkeitserklärung aber zunächst abgesehen hatte. Im Fall einer Bestätigung der Unabhängigkeitserklärung dürfte die Zentralregierung der Region den Autonomiestatus in den kommenden Tagen entziehen und Puigdemont entmachten.

Der spanische IBEX verlor 0,7 Prozent auf 10.181. Der DAX legte um 0,1 Prozent zu und schloss mit 13.004 Punkten erstmals über der 13.000er Marke. Der Euro-Stoxx-50 schloss kaum verändert bei 3.606 Zählern. Klare Gewinner waren dort die europäischen Rohstoffaktien, die im Schnitt um 0,8 Prozent zulegten. Hier halfen weiterhin die guten Importdaten Chinas im September.

Rechtsruck in Österreich lässt Investoren kalt

In Wien schloss der ATX-Index mit 3.376 Punkten kaum verändert, nachdem in Österreich die konservative ÖVP die Parlamentswahlen gewonnen hatte. Die meisten Beobachter gehen von einem Rechtsruck aus und erwarten eine Regierungsbildung mit der rechtspopulistischen FPÖ unter dem bisherigen Außenminister Sebastian Kurz als Kanzler. Die FPÖ ist Brüssel und dem Euro gegenüber zwar kritisch eingestellt, fordert aber keinen Austritt Österreichs aus der Währungsunion; eine tiefer gehende Integration der EU, wie sie beispielsweise vom französischen Präsidenten Macron vorgeschlagen wird, dürfte sie aber skeptisch sehen.

Für die Finanzmärkte in der Breite spielt das österreichischen Wahlergebnis allenfalls eine untergeordnete Rolle. Am Devisenmarkt gab der Euro zum Dollar auf 1,1807 etwas nach.

Bei Kühne + Nagel missfällt die Marge

Die Aktien von Kühne + Nagel standen nach Bekanntgabe der Drittquartalszahlen mit minus 4,2 Prozent kräftiger unter Abgabedruck. Das organische Umsatzwachstum ist laut den Analysten von Davy zwar rund 6 Prozent besser als erwartet ausgefallen, allerdings sei das operative Vorsteuerergebnis unter der Konsensschätzung geblieben. Dies sei unter anderem auf die schwache Margenentwicklung im Seefrachtgeschäft des Logistikkonzerns zurückzuführen.

In Madrid knickte der Kurs von Siemens Gamesa nach einer Gewinnwarnung um 6,3 Prozent ein. Das Windenergieunternehmen hatte am Freitag verkündet, der bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen im gerade beendeten Geschäftsjahr werde nur rund 790 Millionen Euro erreichen und damit unter der bisher gültigen Prognose von etwa 900 Millionen bleiben.

Im MDAX stiegen Hochtief um 3,5 Prozent auf 144,85 Euro. Kurstreiber war eine Kaufempfehlung aus dem Bankhaus Lampe. Sollte Hochtief den Autobahnbetreiber Abertis übernehmen, könne daraus erhebliches Kurspotenzial erwachsen, glauben die Analysten. Der Kurs könne dann auf über 200 Euro abheben - trotz einer großen Kapitalerhöhung und auch ohne überhaupt mögliche zusätzliche Synergien ins Kalkül gezogen zu haben. Lampe beziffert die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Abertis-Übernahme auf 80 Prozent.

Im TecDAX zogen SLM Solutions um 2,6 Prozent an, gestützt von einem Neuauftrag für den 3D-Drucker-Hersteller. Unterdessen gehen die Aktien des Mikrobatterie-Herstellers Varta auf Tradegate mit Kursen über 28 Euro um, obwohl sie derzeit in einer Spanne von 15 bis 17,50 Euro zur Zeichnung angeboten werden. Wegen der guten Nachfrage hat Varta nun die Angebotsfrist verkürzt und will die Aktie schon am 19. Oktober an die Börse bringen und nicht erst am 25. Oktober.

===

Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung

. stand absolut in % seit

. Jahresbeginn

Euro-Stoxx-50 3.606,27 +1,72 +0,0% +9,6%

Stoxx-50 3.205,30 +5,54 +0,2% +6,5%

Stoxx-600 391,41 -0,01 -0,0% +8,3%

XETRA-DAX 13.003,70 +11,83 +0,1% +13,3%

FTSE-100 London 7.526,97 -8,47 -0,1% +5,4%

CAC-40 Paris 5.362,88 +11,15 +0,2% +10,3%

AEX Amsterdam 546,67 +0,47 +0,1% +13,1%

ATHEX-20 Athen 2.020,02 +13,84 +0,7% +16,0%

BEL-20 Bruessel 4.060,79 -9,12 -0,2% +12,6%

BUX Budapest 39.119,89 +225,01 +0,6% +22,2%

OMXH-25 Helsinki 4.048,70 +0,53 +0,0% +10,0%

ISE NAT. 30 Istanbul 130.578,22 +256,52 +0,2% +36,7%

OMXC-20 Kopenhagen 1.037,59 +11,84 +1,2% +17,4%

PSI 20 Lissabon 5.457,95 -5,42 -0,1% +16,5%

IBEX-35 Madrid 10.181,40 -76,60 -0,7% +8,9%

FTSE-MIB Mailand 22.428,31 +14,77 +0,1% +16,6%

RTS Moskau 1.158,24 +1,60 +0,1% +0,5%

OBX Oslo 722,42 -1,08 -0,1% +16,9%

PX-GLOB Prag 1.379,55 -0,26 -0,0% +15,1%

OMXS-30 Stockholm 1.638,33 -4,16 -0,3% +8,0%

WIG-20 Warschau 2.534,52 +6,36 +0,3% +30,1%

ATX Wien 3.376,02 +0,22 +0,0% +28,9%

SMI Zuerich 9.274,59 -37,10 -0,4% +12,8%

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:22 Fr, 17:45 % YTD

EUR/USD 1,1807 +0,12% 1,1793 1,1835 +12,3%

EUR/JPY 131,94 +0,06% 131,87 132,48 +7,3%

EUR/CHF 1,1493 -0,16% 1,1512 1,1533 +7,3%

EUR/GBP 0,8887 +0,08% 0,8880 1,1232 +4,3%

USD/JPY 111,75 -0,05% 111,80 111,94 -4,4%

GBP/USD 1,3285 +0,04% 1,3280 1,3293 +7,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 51,74 51,45 +0,6% 0,29 -9,3%

Brent/ICE 57,57 57,17 +0,7% 0,40 -1,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.303,25 1.303,76 -0,0% -0,52 +13,2%

Silber (Spot) 17,37 17,41 -0,2% -0,04 +9,1%

Platin (Spot) 938,20 945,55 -0,8% -7,35 +3,8%

Kupfer-Future 3,23 3,13 +3,2% +0,10 +28,1%

===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2017 12:20 ET (16:20 GMT)