MÄRKTE EUROPA/Umfeld für Aktien bleibt nach EZB-Sitzung gut

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den deutschen Aktienmarkt ist es am Donnerstag nach oben gegangen. Positiv wurde an der Börse aufgenommen, dass die Europäische Zentralbank die Wachstumserwartung für den Euroraum erhöht hat. Dies spricht dafür, dass die Gewinne der Unternehmen weiter steigen. Auf der anderen Seite hat die Notenbank die Inflationsprognose gesenkt. Dies spricht wiederum dafür, dass die Zinsen für lange Zeit auf dem niedrigen Niveau verharren. Mit einem Euro von 1,20 Dollar scheint die deutsche Wirtschaft momentan gut leben zu können. Jüngst war zudem zu beobachten, dass ein starker Euro die Entwicklung am Aktienmarkt nicht mehr belastete.

In diesem Umfeld schloss der Dax 0,7 Prozent höher bei 12.297 Punkten. Der TecDax stieg im Hoch mit 2.341,41 Punkten auf den höchsten Stand seit über 15 Jahren. Der Euro tendierte fester und kletterte auf 1,2030 Dollar, nachdem EZB-Präsident Mario Draghi nicht stärker verbal gegen die Eurostärke intervenierte. Die Bundesanleihen profitierten davon, dass die Zinsen offenbar noch lange niedrig bleiben, die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel um 4 Basispunkte auf 0,30 Prozent.

Finanzwerte leiden unter niedrigen Zinsen

Unter den niedrigen Renditen litten am Aktienmarkt die Finanzwerte. So schlossen Commerzbank 1,6 Prozent leichter, für die Deutsche Bank ging es um 1,2 Prozent nach unten. Auto- und Versorgertitel waren dagegen gesucht. Zahlreiche positive Studien zu Daimler hatten am Vortag den gesamten Sektor beflügelt. Daneben sorgt die anstehende IAA in Frankfurt für Fantasie. Daimler gewannen 0,8 Prozent, BMW 1,1 Prozent und VW 0,3 Prozent. Der zu VW gehörende Premiumhersteller Audi hat im August weltweit mit 138.900 Fahrzeugen 5 Prozent mehr verkauft als vor einem Jahr und damit den stärksten August der Unternehmensgeschichte eingefahren.

Positive Analystenstimmen stützen die Versorgeraktien. Nach einer Kaufempfehlung der Deutschen Bank rückten RWE um 3,8 Prozent vor. Bei Eon hoben die Analysten das Kursziel auf 10,50 Euro an, die Aktie stieg um 1,9 Prozent auf 9,57 Euro. Die Neubewertung der deutschen Versorger dürfte noch nicht vorüber sein, argumentieren die Analysten. Den TecDAX zogen die Biotechs MorphoSys (plus 3,7 Prozent) und EVOTEC (plus 3,3 Prozent) nach oben. Noch stärker rückten mit plus 11,4 Prozent AIXTRON vor, nachdem die Deutsche Bank das Kursziel deutlich erhöht hatte.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 96,6 (Vortag: 85,6) Millionen Aktien im Wert von rund 3,75 (Vortag: 3,50) Milliarden Euro. Es gab 23 Kursgewinner, 6 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.296,63 +0,67% +7,10% DAX-Future 12.293,00 +0,61% +7,43% XDAX 12.292,61 +0,10% +7,39% MDAX 24.811,03 +0,47% +11,82% TecDAX 2.336,73 +0,98% +28,98% SDAX 11.533,71 +0,77% +21,16% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,13 83

