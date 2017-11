MÄRKTE USA/Anleger am Aktienmarkt vermissen Kaufgründe

NEW YORK (Dow Jones)--Leichte Verluste werden an der Wall Street am Montag zum Start erwartet. Im Fokus steht weiter die US-Steuerreform, deren Erfolg ein positives Signal für die Börsianer wäre. Die Zustimmung des Senats steht aber noch aus und gilt als unsicher. Teilnehmer weisen außerdem darauf hin, dass die in diesem Jahr stark gestiegenen Aktienkurse viele Investoren anfällig für Gewinnmitnahmen machen. "Es war weltweit ein so gutes Jahr, so dass viele Teilnehmer ihre Performance retten wollen", sagt Kevin Nicholson von Riverfront Investment Group.

Deutsche Politik drückt Euro nur vorübergehend

Die politische Unsicherheit in Deutschland spielt vor allem am Devisenmarkt eine Rolle, wo der Euro gegen Yen und Dollar zunächst nachgab, inzwischen sich aber wieder erholt hat. Das Scheitern der Sondierungsgespräche einer Jamaika-Koalition wird aus Sicht der Teilnehmer weder die europäische Wirtschaft noch die Börsenkurse nachhaltig beeinflussen. Aktuell kostet der Euro 1,1775 Dollar und damit etwa so viel wie am späten Freitag.

Der Goldpreis gibt einen kleineren Teil seiner kräftigen Freitagsgewinne ab. Teilnehmer machen den zwischenzeitlichen Anstieg des Dollar dafür verantwortlich, der das Edelmetall in anderen Währungsräumen verteuert. Aktuell gibt der Preis für die Feinunze 0,2 Prozent nach auf 1.292 Dollar.

Die Zurückhaltung am Aktienmarkt befördert ein leichtes Kaufinteresse bei Anleihen. Die Rendite der zehnjährigen Treasurys gibt 1 Basispunkt ab auf 2,34 Prozent.

Der Ölpreis gibt leicht nach. Als entscheidender Termin für die weitere Preisbildung gilt das Treffen der Ölförderländer am 30. November, wenn über die zeitliche Streckung der Produktionskürzungen verhandelt werden soll. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,5 Prozent auf 56,28 Dollar.

Fusion in Tech-Branche im Blick

Unternehmensseitig steht die Übernahme des Chip-Herstellers Cavium durch Marvell Technology Group ins Haus. Die Transaktion hat einen Wert von rund 6 Milliarden US-Dollar. Aus dem Zusammenschluss geht den Angaben zufolge ein führendes Unternehmen im Bereich Infrastrukturlösungen mit einem Umsatz von etwa 3,4 Milliarden Dollar hervor. Cavium steigen vorbörslich um 6,4 Prozent, Marvell fallen 1 Prozent.

Alibaba legen vorbörslich um 1,5 Prozent zu. Der Internetgigant will einen 36-Prozent-Anteil an dem chinesischen Supermarktbetreiber Sun Art Retail Group übernehmen.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,71 -0,4 1,72 51,1 5 Jahre 2,05 -0,8 2,06 12,3 7 Jahre 2,22 -0,7 2,23 -2,6 10 Jahre 2,34 -0,8 2,34 -10,9 30 Jahre 2,78 -0,3 2,78 -29,2 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:02 Mo, 9:56 % YTD EUR/USD 1,1776 -0,29% 1,1810 1,1802 +12,0% EUR/JPY 132,12 -0,57% 132,88 132,43 +7,5% EUR/CHF 1,1673 -0,37% 1,1716 1,1669 +9,0% EUR/GBP 0,8892 -0,33% 0,8921 0,8902 +4,3% USD/JPY 112,18 -0,29% 112,51 112,18 -4,0% GBP/USD 1,3245 +0,04% 1,3239 1,3264 +7,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,28 56,55 -0,5% -0,27 -1,4% Brent/ICE 61,97 62,72 -1,2% -0,75 +5,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,68 1.294,23 -0,1% -1,55 +12,3% Silber (Spot) 17,21 17,31 -0,6% -0,10 +8,1% Platin (Spot) 944,00 951,35 -0,8% -7,35 +4,5% Kupfer-Future 3,07 3,07 +0,0% +0,00 +21,5% ===

