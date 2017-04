MÄRKTE USA/Kleine Verluste nach festem Vortag

NEW YORK (Dow Jones)--Wenig Bewegung verzeichnet die Wall Street am Freitag zum Start. Kurz nach Handelsbeginn gibt der Dow-Jones-Index 2 Punkte ab auf 20.577, der S&P-500 wie der Nasdaq-Composite verlieren jeweils 0,1 Prozent. Teilnehmer sagen, dass nach den deutlichen Aufschlägen am Vortag nun mehr Ruhe einkehrt. Auch neue Konjunkturdaten brachten kaum Schwung in den Markt. Die Marklit-Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistung und Gewerbe fielen gegenüber dem Vormonat etwas zurück, blieben aber deutlich über 50 und damit im Expansionsbereich.

Am Vortag war der Optimismus durch Hinweise von US-Finanzminister Steven Mnuchin befeuert worden, denen zufolge die an den Börsen heiß ersehnte Steuerreform doch früher kommen könnte als bislang erwartet. Am Markt ist schon davon die Rede, dass die Trump-Rally zurückkehren könnte, die nach der Wahl des gegenwärtigen US-Präsidenten die Wall Street nach oben geführt hatte. Impulse in beide Richtungen könnte es wegen der bevorstehenden Wahlen in Frankreich geben - je nachdem, ob es neue Umfragen gibt und wie sie ausfallen.

Stillhalten am Devisen- und Rohstoffmarkt Auch die übrigen Märkte zeigen gegenwärtig wenig Bewegung. Der Dollar rückt gegen den Euro etwas vor, nachdem er bereits am späten Donnerstag mit den neuen Erwartungen an eine Steuerreform Boden gutgemacht hatte. Der Euro wird mit gut 1,07 Dollar bezahlt nach 1,0720 am Vorabend.

Der Ölpreis gibt leicht nach. Seit seinem Absturz am Mittwoch tendiert US-Leichtöl weitgehend seitwärts, aktuell gibt der Preis für WTI 0,5 Prozent nach auf 50,47 Dollar je Barrel. Der Goldpreis zieht etwas an auf 1.283 Dollar je Feinunze. Gut behauptet notieren die Anleihen, die Rendite der zehnjährigen Treasurys gibt um 1 Basispunkt nach 2,22 Prozent.

GE nach Zahlen leicht im Plus Für die General-Electric-Aktie geht es 0,4 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat im ersten Quartal unter dem Strich wieder einen Gewinn geschrieben, doch der Umsatz stagnierte. Die Visa-Aktie steigt dagegen um 0,7 Prozent. Das Unternehmen hat im zweiten Quartal von höheren Kreditkartenumsätzen profitiert und den bereinigten Gewinn gesteigert. Die Mattel-Aktie saust um gut 10 Prozent nach unten. Der Spielzeughersteller hat einen größer als erwartet ausgefallenen Verlust für das erste Quartal vermeldet. Der Umsatzrückgang von 15 Prozent war ebenfalls höher als von Analysten prognostiziert. === INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.577,19 -0,01 -1,52 4,12 S&P-500 2.353,77 -0,09 -2,07 5,13 Nasdaq-Comp. 5.911,78 -0,08 -4,99 9,82 Nasdaq-100 5.440,26 -0,06 -3,27 11,86

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,18 -0,8 1,18 -2,6 5 Jahre 1,75 -0,8 1,76 -17,1 7 Jahre 2,03 -1,3 2,05 -21,5 10 Jahre 2,22 -0,9 2,23 -22,2 30 Jahre 2,88 -0,2 2,88 -18,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:26 Do, 17:18 % YTD EUR/USD 1,0703 -0,08% 1,0712 1,0765 +1,8% EUR/JPY 116,76 -0,32% 117,14 117,49 -5,0% EUR/CHF 1,0686 -0,13% 1,0700 1,0709 -0,2% EUR/GBP 0,8365 +0,00% 0,8365 1,1918 -1,9% USD/JPY 109,09 -0,24% 109,35 109,11 -6,7% GBP/USD 1,2796 -0,09% 1,2808 1,2830 +3,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 50,49 50,71 -0,4% -0,22 -10,6% Brent/ICE 52,85 52,99 -0,3% -0,14 -9,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.282,73 1.281,80 +0,1% +0,93 +11,4% Silber (Spot) 17,89 18,03 -0,8% -0,14 +12,3% Platin (Spot) 978,50 979,00 -0,1% -0,50 +8,3% Kupfer-Future 2,53 2,54 -0,3% -0,01 +0,9% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

April 21, 2017

