MÄRKTE USA/Kleine Verluste nach Rekordserie erwartet

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Verlusten dürfte die Wall Street am Mittwoch in den Handel gehen. Nach dem Rekordlauf der vergangenen Tage müssten die Anleger erst einmal durchatmen, heißt es von Teilnehmern. Ein Unsicherheitsfaktor geht von der Personalie des künftigen US-Notenbahnchefs aus. Spekulationen, es könnte sich um einen "Falken" handeln, sorgen für eine gewisse Zurückhaltung am Aktienmarkt.

Die Grundstimmung für Aktien bleibt indes freundlich, denn die Berichtssaison hat insgesamt positive Überraschungen geliefert. Allerdings gab es am Vorabend einige Enttäuschungen, die den S&P-500 belasten dürften, voran Advanced Micro Devices (AMD) und Chipotle Mexican Grill.

Bei den Konjunkturdaten stehen der Auftragseingang und die Neubauverkäufe im Zentrum des Interesses.

Coca-Cola und Visa nach Zahlen fester

Vor Börsenstart haben erneut einige Schwergewichte ihre Quartalszahlen vorgelegt. Die Coca-Cola-Aktie legt nach Zahlen um 0,5 Prozent zu. Der Getränkekonzern hat im dritten Quartal trotz rückläufiger Einnahmen seinen Gewinn kräftig gesteigert. Die Jahresprognose bestätigte der Pepsi-Wettbewerber.

Der Kreditkartenkonzern Visa hat im vierten Geschäftsquartal von einem höheren Transaktionsvolumen profitiert. Das Unternehmen steigerte den Gewinn deutlich und übertraf die Erwartungen der Analysten. Die Aktie steigt um 1,1 Prozent.

Die Boeing-Aktie hat nach unerwartet starken Zahlen und einem höheren Ausblick ins Minus gedreht. Sie ist allerdings in diesem Jahr bereits um 75 Prozent gestiegen, so dass Gewinnmitnahmen locken. Aktuell geht es 0,4 Prozent nach unten.

Bereits am späten Dienstag hat AMD berichtet. Die Aktie stürzt um knapp 10 Prozent ab. Der Chiphersteller hat mit Umsatz und Gewinn zwar die Erwartungen des Marktes übertroffen. Für das vierte Quartal prognostizierte AMD jedoch einen Umsatzrückgang um 12 bis 18 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal.

Um 9,8 Prozent fallen die Aktien von Chipotle Mexican Grill. Die Restaurantkette hat mit ihrem Ergebnis die Erwartungen der Analysten verfehlt.

Texas Instruments büßen durch Gewinnmitnahmen 1,7 Prozent ein, obwohl Umsatz und Gewinn im dritten Quartal über den Erwartungen des Marktes lagen. Auch der Ausblick auf das vierte Quartal fiel positiv aus. Die Aktie war aber im Vorfeld der Zahlen bereits sehr gut gelaufen.

Für Akamai Technologies geht es um 9,6 Prozent nach oben. Das Unternehmen hatte im dritten Quartal überraschend gut abgeschnitten und den Ausblick erhöht.

Dollar wenig bewegt - Gold und Anleihen leichter

Am Devisenmarkt zeigt sich im Euro-Dollar-Paar wenig Bewegung. Der Euro notiert bei 1,1780 Dollar und damit kaum verändert. Die Teilnehmer warteten die EZB-Sitzung am Donnerstag ab, heißt es.

Gold und Anleihen können nicht von der leichten Schwäche am Aktienmarkt profitieren. Sie leiden unter der Erwartung eines höheren Zinsumfelds, das für beide Anlagen unattraktiv wäre. Die Feinunze Gold fällt um 0,4 Prozent auf 1.273 Dollar. Die zehnjährigen Treasurys rentieren mit fallenden Notierungen um 3 Basispunkte höher bei 2,45 Prozent.

Der Ölpreis gibt leicht nach, bleibt aber in der Nähe seines Mehrmonats-Hochs. Die Anleger zeigen sich im Vorfeld der US-Lagerbestandsdaten zurückhaltend. Dabei werden sie darauf achten, ob die Bestände weiter sinken und ob die Produktion nach den Wirbelstürmen wieder normal läuft. Am Dienstag hatte das private American Petroleum Institute einen Anstieg bei den Öllieferungen mitgeteilt. Zuvor hatten Aussagen des Ölministers von Saudi-Arabien, Khalid A. Al-Falih, gestützt, der sich erneut für eine größere Balance am Ölmarkt aussprach.

US-Anleihen

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD

2 Jahre 1,60 2,2 1,58 39,7

5 Jahre 2,06 1,5 2,04 13,5

7 Jahre 2,28 2,7 2,26 3,7

10 Jahre 2,45 3,0 2,42 0,1

30 Jahre 2,96 2,6 2,93 -10,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:11 Di, 17:36 % YTD

EUR/USD 1,1782 +0,16% 1,1763 1,1764 +12,0%

EUR/JPY 134,38 +0,35% 133,91 134,02 +9,3%

EUR/CHF 1,1684 +0,32% 1,1647 1,1637 +9,1%

EUR/GBP 0,8884 -0,82% 0,8957 1,1156 +4,2%

USD/JPY 114,06 +0,18% 113,85 113,93 -2,4%

GBP/USD 1,3260 +0,97% 1,3132 1,3124 +7,5%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,33 52,47 -0,3% -0,14 -8,3%

Brent/ICE 58,36 58,33 +0,1% 0,03 -0,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.273,23 1.277,99 -0,4% -4,76 +10,6%

Silber (Spot) 16,87 16,96 -0,5% -0,09 +6,0%

Platin (Spot) 914,50 924,25 -1,1% -9,75 +1,2%

Kupfer-Future 3,18 3,20 -0,7% -0,02 +25,8%

