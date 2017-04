MÄRKTE USA/Trump-Steuerpläne lassen Wall Street kalt

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat am Mittwoch leichte Verluste verbucht, obwohl der Nasdaq-Composite und der Russell-2000 im Verlauf neue Allzeithochs erreicht hatten. Hauptthema waren die Steuerpläne der Regierung, die für eine milde Enttäuschung sorgten. Vieles war bereits bekannt und manches blieb ungeklärt. Zunächst reagierte die Wall Street verhalten und mit einigen nervösen Zuckungen der Indizes. In der letzten Handelsstunde gaben die Indizes dann ihre vorherigen kleinen Gewinne gänzlich ab.

Der Dow-Jones-Index fiel um 0,1 Prozent auf 20.975 Punkte, der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verloren ebenfalls jeweils 0,1 Prozent. Das Umsatzvolumen stieg auf 962 (929) Millionen Aktien. Den 1.722 (2.014) Kursgewinnern standen 1.276 (974) -verlierer gegenüber, unverändert schlossen 104 (109) Titel.

Der Steuerplan von US-Präsident Donald Trump stützt sich größtenteils auf Vorschläge aus dem Präsidentschaftswahlkampf. Trump schlägt eine Absenkung des individuellen Spitzensteuersatzes auf 35 Prozent von derzeit 39,6 Prozent vor. Das ist aber immer noch mehr als die im Wahlkampf versprochenen 33 Prozent. Die Körperschaftssteuer soll auf 15 von 35 Prozent sinken. US-Firmen müssten zudem mit einer nur geringen oder gar keinen Steuerschuld auf künftige Auslandsgewinne rechnen.

Zahlreiche wichtige Fragen lässt Trumps Entwurf noch offen, etwa ob Unternehmen Investitionen unmittelbar abschreiben können, wie hoch eine einmalige Steuer auf die im Ausland angehäuften Gewinne der US-Unternehmen ausfiele oder wie eine berufliche Auszeit für die Kinderbetreuung behandelt würde. "Es wird Monate dauern, bis das ausgearbeitet ist", sagte Portfoliomanager Bob Doll von Nuveen Asset Management.

Dollar sackt mit Steuerplänen etwas ab Am Devisenmarkt gab es eine etwas deutlichere Reaktion hierauf, denn der Dollar gab wegen der ungeklärten Details nach, wie Händler die Bewegung begründeten. Nach einem Eurotief bei 1,0856 Dollar rückte die Gemeinschaftswährung vor auf über 1,09 Dollar, blieb aber unter ihrem Tageshoch vom Morgen.

Die sicheren Häfen Gold und Anleihen legten leicht zu und bauten mit den Steuerplänen die Aufschläge aus. Der Goldpreis stieg um 0,5 Prozent auf 1.269 Dollar je Feinunze, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel um 3 Basispunkte auf 2,30 Prozent, nachdem sie am Vortag deutlich zugelegt hatte.

Der Ölpreis vollzog eine Achterbahnfahrt. Vor neuen Rohöllagerdaten aus den USA lag er im MInus und drehte dann mit den Daten ins Plus. Die Bestände an Rohöl sind in der abgelaufenen Woche übberaschend deutlich gefallen. Im späten Geschäft ging es aber wieder abwärts, der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI verlor 0,6 Prozent auf 49,26 Dollar. Hier spielte wohl auch eine Rolle, dass die US-Benzin-Lagerbestände deutlich zugelegt hatten. Die Sorgen wegen eines stetigen Überangebots blieben ohnehin präsent. Brentöl gab noch stärker nach als WTI.

Geschäftsberichte enttäuschen mehrheitlich Unter den Einzelwerten fielen Procter & Gamble um 2,5 Prozent. Der Konsumgüterkonzern hat in seinem dritten Geschäftsquartal einen spürbaren Gewinnrückgang verbucht. Das organische Wachstum des Konzerns blieb unterdurchschnittlich. United Technologies stiegen um 1,2 Prozent. Der Technologiekonzern schnitt besser als erwartet ab. Boeing sanken um 1 Prozent. Der Flugzeugbauer hat zwar in der ersten Periode Ergebniskennziffern klar über Markterwartungen vorgelegt und auch die Jahresprognose angehoben, allerdings ist die positive Zielsetzung Steuereffekten geschuldet. Zudem verfehlten die Erlöse die Marktvorhersagen.

PepsiCo büßten 0,7 Prozent ein. Der Snack- und Getränkekonzern hat dank höherer Preise im ersten Quartal mehr umgesetzt und verdient und dabei die Erwartungen übertroffen. Widrige Wechselkurse verhinderten jedoch einen stärkeren Umsatzzuwachs. Für Restaurant Brands ging es 2,8 Prozent nach unten. Der Betreiber von Restaurantketten hat von flächenbereinigten Umsätzen bei den Schnellrestaurantketten Burger King und Tim Hortons berichtet, die jeweils unter Markterwartungen ausgefallen sind. Marktteilnehmer mutmaßen, dass der Wettbewerber Kunden abgeworben haben könnte.

Um 7,9 Prozent schnellten Twitter gen Norden. Der Kurznachrichtendienst kämpft zwar mit einer Stagnation und hat erstmals seit dem Börsengang einen Umsatzrückgang in einem Quartal verzeichnet. Allerdings fielen die Ergebnisse nicht so schlimm aus, wie am Markt befürchtet.

Der Stahlkonzern U.S. Steel ist im ersten Quartal überraschend in die roten Zahlen gerutscht, die Titel stürzten um 26,8 Prozent ab. Nach Vorlage von Geschäftszahlen gaben Texas Instruments um 1,5 Prozent ab. Für Cree ging es um 11 Prozent nach unten. Das Lichtunternehmen hat im dritten Geschäftsquartal mit Umsatz und Ergebnis die Erwartungen verfehlt. Überraschend gut schnitt dagegen Juniper Networks im ersten Quartal ab. Auch die Gewinnprognose des Netzwerkausrüsters für das laufende zweite Quartal lag leicht über den Erwartungen. Die Aktie gewann 6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 20.975,09 -0,10 -21,03 6,14 S&P-500 2.387,45 -0,05 -1,16 6,64 Nasdaq-Comp. 6.025,23 0,00 -0,27 11,93 Nasdaq-100 5.541,09 -0,13 -7,11 13,93

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,27 -0,5 1,27 6,4 5 Jahre 1,82 -3,0 1,85 -10,1 7 Jahre 2,11 -3,4 2,14 -14,1 10 Jahre 2,30 -3,1 2,33 -14,1 30 Jahre 2,96 -2,4 2,99 -10,5

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:24 Di, 17.34 % YTD EUR/USD 1,0908 -0,31% 1,0941 1,0934 +3,7% EUR/JPY 121,13 -0,59% 121,84 121,29 -1,5% EUR/CHF 1,0833 -0,28% 1,0863 1,0851 +1,1% EUR/GBP 0,8487 -0,45% 0,8526 1,1744 -0,4% USD/JPY 111,04 -0,28% 111,36 110,94 -5,0% GBP/USD 1,2852 +0,14% 1,2834 1,2841 +4,2%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,26 49,56 -0,6% -0,30 -12,8% Brent/ICE 51,54 52,1 -1,1% -0,56 -11,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.269,42 1.262,50 +0,5% +6,92 +10,3% Silber (Spot) 17,49 17,59 -0,6% -0,11 +9,8% Platin (Spot) 950,05 956,00 -0,6% -5,95 +5,1% Kupfer-Future 2,59 2,58 +0,5% +0,01 +3,2% === Kontakt zum Autor: ralf.zerback@wsj.com

