MÄRKTE USA/US-Daten geben Richtung für die Wall Street vor

Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem leichten Plus dürfte die Wall Street in den Handel am Donnerstag starten. Im Fokus dürften dabei vor allem die US-Konjunkturdaten stehen. Die vorbörslich bekannt gegebenen wöchentlichen Erstanträge sowie die persönlichen Einkommen und Ausgaben fielen weitgehend im Rahmen der Erwartungen aus. Doch die Inflation bleibt weiterhin schwach, was die US-Notenbank nicht dazu drängt, die Zinsen erneut anzuheben. Der Index Einkaufsmanager Chicago für August folgt noch kurz nach der Startglocke.

Allerdings steht das Highlight mit den Arbeitsmarktdaten für August erst am Freitag an. Erwartet wird eine Zunahme um 179.000 Stellen. Die Arbeitslosenquote dürfte bei 4,3 Prozent verharren. Die am Vortag veröffentlichten ADP-Arbeitsmarktdaten für den privaten Sektor, die als guter Indikator für den offiziellen Bericht gelten, hatten deutlich oberhalb der Prognose gelegen.

Der Future auf den S&P-500 deutet auf einen etwas festeren Start am Kassamarkt hin. "Zwar achten die Investoren auf die Inflationsdaten, doch im Fokus steht klar der US-Arbeitsmarktbericht", sagt Analyst Richard Perry von Hantec. "Die Erwartungen sind mit dem starken ADP-Bericht deutlich gestiegen", ergänzt der Teilnehmer.

Gold und Anleihen geben weiter nach Die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen legen mit der weiterhin schwachen Inflation zu und können ihre zwischenzeitlichen Verluste aufholen. Der Goldpreis liegt nun unverändert bei 1.309 Dollar. Die Aussicht auf längerfristig niedrige Zinsen stützt das zinslose Edelmetall.

Die US-Anleihen ziehen nach den US-Daten ebenfalls leicht an. Die Rendite zehnjähriger Papiere zeigt sich wenig verändert bei 2,14 Prozent.

Der Dollar setzt seine Erholung fort. Der Euro rutscht im Gegenzug im Tagestief bis auf 1,1823 Dollar ab und lag damit 1,5 US-Cent unter dem Vortagesniveau. Aktuell geht der Euro mit 1,1846 Dollar um. "Der Dollar setzt seine Erholung von den überverkauften Niveaus fort", sagt Devisen-Analyst Boris Schlossberg von BK Asset Management. "Es ist damit klar, dass der Markt sich vor allem auf die US-Daten fokussiert", ergänzt der Teilnehmer. Die überraschend starken US-Daten am Vortag hatten dem Greenback zusätzlichen Schwung verliehen.

Die Ölwerte erholen sich leicht von den Vortagesabgaben. Weiter stützt der deutliche Rückgang bei den wöchentlichen US-Lagerdaten. Daneben bleiben allerdings auch die Entwicklungen in den von Sturm "Harvey" betroffenen Gebieten im Fokus. Mit der sich etwas entspannenden Lage dürften verstärkt die verursachten Schäden in den Fokus rücken. Ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 0,3 Prozent auf 46,12 Dollar zu, für Brent geht es um 0,6 Prozent auf 51,17 Dollar nach oben.

Disney mit geplanten Budgetkürzungen im Blickpunkt Bei den Einzelwerten könnten Walt Disney im Fokus stehen. Der Medienkonzern will offenbar im Zuge von Budgetkürzungen seine Sparte ABC Television umkrempeln und Stellen streichen. Wie mit der Sache vertraute Personen sagten, dürften das ABC-Rundfunknetz, die Fernsehproduktionsstudios, ABC News und die lokalen Fernsehsender wohl den Großteil der Einsparungen Schultern müssen. Bis Ende September, wenn das aktuelle Geschäftsjahr von Disney endet, sollen die Vorgaben zum Ansetzen des Rotstifts ausgemacht werden. Die Aktie legt vorbörslich um 0,6 Prozent zu.

Für die Aktien von Semtech geht es dagegen um rund 10 Prozent nach unten. Der Zulieferer für die Halbleiterbranche hatte einen Ausblick auf das laufende Quartal unter Markterwartungen geliefert. Shoe Carnival schnellen um gut 17 Prozent nach oben. Der Schuhhändler wusste mit seinen Ergebnissen für das zweite Quartal zu überzeugen.

Genesco stürzen im vorbörslichen Handel um 8,4 Prozent ab und verbuchen seit Jahresbeginn damit einen Einbruch um 59 Prozent. Der Einzelhandelskonzern hat im zweiten Quartal sowohl umsatz- wie auch gewinnseitig die Markterwartungen verfehlt. Das Unternehmen hat darüber hinaus die bereinigte Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr gesenkt und begründete dies mit einem dramatischeren Wechsel der Kundschaft hin zu Digitalangeboten und weg von althergebrachten Ladengeschäften.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,34 1,2 1,33 13,5 5 Jahre 1,72 0,5 1,72 -20,4 7 Jahre 1,96 0,2 1,96 -28,5 10 Jahre 2,14 0,3 2,13 -30,9 30 Jahre 2,74 -0,4 2,74 -33,1

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:34 Mi, 17:12 % YTD EUR/USD 1,1846 -0,24% 1,1875 1,1905 +12,6% EUR/JPY 130,92 -0,28% 131,30 131,26 +6,5% EUR/CHF 1,1441 +0,03% 1,1437 1,1429 +6,8% EUR/GBP 0,9197 +0,06% 0,9192 1,0845 +7,9% USD/JPY 110,52 -0,05% 110,57 110,25 -5,5% GBP/USD 1,2880 -0,30% 1,2918 1,2911 +4,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 46,12 45,96 +0,3% 0,16 -19,1% Brent/ICE 51,17 50,86 +0,6% 0,31 -12,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,89 1.308,91 -0,0% -0,03 +13,7% Silber (Spot) 17,40 17,44 -0,2% -0,04 +9,2% Platin (Spot) 987,65 991,50 -0,4% -3,85 +9,3% Kupfer-Future 3,09 3,06 +0,7% +0,02 +22,4% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/kla

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2017 09:02 ET (13:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 09 02 AM EDT 08-31-17