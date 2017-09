MÄRKTE USA/Wall Street bleibt auf Rekordkurs

NEW YORK (Dow Jones)--Auch nach dem deutlichen Anstieg zum Wochenauftakt hatten die US-Börsen am Dienstag noch etwas Luft nach oben. Dabei gingen alle drei Hauptindizes auf Rekordkurs: der Dow-Jones-Index und der Nasdaq-Composite auf Schlusskursbasis, der S&P-500 mit einem neuen Verlauf- und Schlusshoch, nachdem er bereits am Montag auf nie gesehene Höhen gestiegen war. Es überwog noch immer die Erleichterung darüber, dass Nordkorea am Wochenende auf eine neuerliche Provokation verzichtet hat und die durch Hurrikan "Irma" angerichteten Schäden nicht so hoch sind wie befürchtet.

Vielerorts ist die durch "Irma" unterbrochene Stromversorgung wieder hergestellt, und Hausbesitzer haben mit Aufräum- und Reparaturarbeiten begonnen. Außerdem könnte es mit der versprochenen Steuerreform in den USA vielleicht doch noch klappen: US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte während einer Konferenz, dass die Reform noch vor dem Jahresende beschlossen werden könnte.

Der Dow-Jones-Index stieg um 0,3 Prozent auf 22.119 Punkte. Der S&P-500 gewann ebenso wie der Nasdaq-Composite 0,3 Prozent. Umgesetzt wurden 787 (Montag: 795) Millionen Aktien. Dabei waren Kursgewinner mit 1.831 (2.334) erneut in der Überzahl. Ihnen standen 1.089 (635) -verlierer gegenüber. Unverändert gingen 153 (110) Titel aus dem Handel.

Apples Hoffnungsträger kommt erst zum neuen Rechnungsjahr

Die Apple-Aktie zeigte sich mit der Produktvorstellung volatil. Während die Vorstellung der neuen Smartwatch die Aktie nach oben trieb, ging es später wieder abwärts. Dabei war es weniger die Qualität der drei neuen iPhones, die belastete. Vielmehr sorgte für Enttäuschung, dass das neue Luxus-iPhone X, das 999 Dollar kosten soll, erst im neuen Rechnungsjahr in die Bilanz einfließen wird. Denn es wird nicht vor dem 3. November ausgeliefert werden. Die Apple-Aktie verlor 0,4 Prozent.

Zu den stärksten Werten im Dow gehörten die Aktien von Dowdupont, nachdem das Unternehmen Details seiner geplanten Aufspaltung in drei eigenständige Unternehmen bekanntgegeben hat. Die Titel legten um 2,5 Prozent zu.

Das Caterpillar-Management hat eine optimistische Einschätzung für den weltweiten Bau- und Minenmarkt abgeliefert, nachdem es zuvor zu einem anhaltenden Abschwung bei dem Baumaschinen-Hersteller gekommen war. Die Aktie stieg um 1,7 Prozent.

Ebenfalls stark schnitten die Bankenwerte ab, gestützt von den steigenden Renditen am Anleihemarkt. Goldman Sachs kletterten um 2,2 Prozent, JP Morgan um 1,2 Prozent, obwohl CEO Jamie Dimon sagte, dass die Handelsumsätze der größten US-Bank im laufenden Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um bis zu 20 Prozent zurückgehen könnten.

Unitedhealth fielen um 1,1 Prozent, nachdem der Krankenversicherer Verhandlungen über den Kauf des chilenischen Wettbewerbers Banmedica bestätigt hat. Es sei aber noch nicht sicher, dass eine Übernahme zustande komme, dämpfte das US-Unternehmen die Erwartungen.

Ausgemachte Sache ist dagegen ein Zukauf des Agrarunternehmens Bunge in Malaysia. Der weltgrößte Anbieter von Ölsaaten und Hersteller von verzehrbaren Pflanzenölen erwirbt für 946 Millionen Dollar einen Anteil von 70 Prozent an der Loders Croklaan Group, die Saatenöle herstellt. Die Bunge-Aktie fiel um 5,7 Prozent.

Auch Analystenkommentare machten in Einzelfällen die Kurse. Unter anderem hat Bernstein die Beobachtung der Nike-Aktie mit der Einstufung "Outperform" und dem Kursziel 69 Dollar aufgenommen. Für Nike ging es um 0,7 Prozent nach oben. Alcoa stiegen um 3,2 Prozent nach der Hochstufung auf "Buy" durch die Deutsche Bank.

Schwächster Wert im Dow waren McDonald's mit einem Minus von 3,2 Prozent. Am Markt wurde auf negative Aussagen durch das Analysehaus M Science verwiesen. Im übrigen ist die Aktie anfällig für Gewinnmitnahmen, denn sie hat seit Jahresbeginn rund 35 Prozent zugelegt und ist damit die drittstärkste im Dow-Jones-Index.

Opec-Bericht stützt Ölpreise

Die Ölpreise legten zu, nachdem die Opec Erfolge bei ihrem Bemühungen um eine Senkung des Ölausstoßes gemeldet hat. Aus dem Monatsbericht der Opec geht hervor, dass die Ölförderung der Mitgliedsstaaten im August zum ersten Mail seit April gefallen ist. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg um 0,4 Prozent auf 48,27 Dollar.

Am Devisenmarkt machte sich die nachlassende Risikoscheu der Anleger bemerkbar. Der Dollar verteidigte seine Gewinne zum Euro. Für einen Euro wurden rund 1,1966 Dollar gezahlt, womit er sich auf ähnlichem Niveau bewegte wie im späten US-Handel am Montag. Zur als Fluchtwährung beliebten japanischen Währung stieg der Dollar auf gut 110,18 von 109,50 Yen.

Aus dem vermeintlich sicheren Hafen Staatsanleihen zogen sich die Anleger angesichts der wieder gestiegenen Risikobereitschaft zurück. Sinkende Notierungen ließen die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 4 Basispunkte auf 2,17 Prozent steigen.

Die Feinunze Gold drehte im späten Geschäft leicht ins Plus. Sie gewann 0,1 Prozent auf 1.331 Dollar, blieb damit aber deutlich unter dem Jahresrekord vom Vortag, das bei 1.357,64 Dollar gelegen hatte.

