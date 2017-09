MÄRKTE USA/Wall Street startet knapp behauptet

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street starten die Kurse am Donnerstag mit kleineren Verlusten in den Handel. Kurz nach dem Start verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 22.310 Punkte. Der S&P-500 fällt um ebenfalls 0,1 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,3 Prozent. Nach der Erholung vom Mittwoch, die den S&P-500 auf ein neues Rekordhoch getrieben hat, werden nun einige Gewinne mitgenommen.

Die Anleger seien immer noch damit beschäftigt, das Für und Wider der geplanten Steuerreform in den USA abzuwägen, sagt ein Marktteilnehmer. Den Entwurf dazu hatte die Republikanische Partei am Mittwoch vorgestellt. Die Reform sieht unter anderem eine drastische Senkung der Unternehmenssteuern vor. Kritiker zweifeln allerdings an der Finanzierbarkeit der Maßnahmen.

Die vorbörslich veröffentlichten US-Konjunkturdaten fielen geringfügig besser aus als erwartet. In der vergangenen Woche beantragten 272.000 US-Bürger erstmals Arbeitslosenhilfe, Analysten hatten die Zahl der Erstanträge auf 275.000 geschätzt. Das Bruttoinlandsprodukt des zweiten Quartals stieg in der dritten Lesung annualisiert um 3,1 Prozent, prognostiziert war ein Anstieg um 3,0 Prozent.

Der Euro hat sich von seinen Tagestiefs bei etwa 1,1720 Dollar zwar erholt und kostet aktuell rund 1,1790 Dollar, doch erhält die US-Devise noch immer Unterstützung von der Zinserhöhungsfantasie, nachdem US-Notenbankchefin Janet Yellen am Mittwoch vor zu langsamen Zinsschritten gewarnt hatte und die am Donnerstag veröffentlichten Daten zu den Auftragseingängen bei langlebigen Wirtschaftsgütern überraschend gut ausgefallen waren. Von den US-Konjunkturdaten und den ebenfalls am frühen Nachmittag veröffentlichten deutschen Verbraucherpreisen gehen keine Impulse für den Euro aus.

Die Ölpreise profitieren erneut von den überraschend gesunkenen US-Rohölvorräten, die das US-Energieministerium am Mittwoch gemeldet hatte. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verteuert sich um 0,9 Prozent auf 52,62 Dollar. Brent steigt um 1,0 Prozent auf 58,46 Dollar.

Gold erholt sich etwas von dem jüngsten Rücksetzer, auch weil die US-Währung von ihren Tageshochs zurückgekommen ist. Ein schwächerer Dollar macht Gold für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger und somit attraktiver. Der Preis für die Feinunze steigt um 0,4 Prozent auf 1.285 Dollar. Damit ist der Goldpreis aber immer noch weit entfernt von seinem Jahreshoch bei fast 1.358 Dollar, das er am 8. September erreichte, als die Angst vor einer Eskalation des Nordkorea-Konflikts die Anleger in den vermeintlich sicheren Hafen Gold flüchten ließ.

Staatsanleihen sind erneut nicht gefragt. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steigt um 3 Basispunkte auf 2,33 Prozent.

Blackberry-Quartalszahlen überzeugen - Aktie haussiert

Die Blackberry-Aktie macht einen Sprung um über 12 Prozent. Die Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal belegen, dass der Umbau zu einem Softwareunternehmen Fortschritte macht. Blackberry schloss das Quartal mit einem Gewinn ab, während Analysten nur eine "schwarze Null" erwartet hatten.

Schwächer als erwartet hat dagegen die Drogeriekette Rite Aid abgeschlossen. Für die Aktie geht es um 11,4 Prozent nach unten.

Thor Industries profitieren von den überraschend guten Viertquartalszahlen, die der Hersteller von Wohnmobilen und anderen Freizeitfahrzeugen am Vortag nach Börsenschluss vorgelegt hat. Die Aktie steigt um 1,8 Prozent.

Jabil rücken um 1,2 Prozent vor. Das Unternehmen hatte zwar im vierten Geschäftsquartal enttäuscht, hält aber an seinen Zielen für die kommenden beiden Jahre fest.

