MÄRKTE USA/Wall Street startet mit leicht positiver Tendenz

Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Nach zwei Tagen mit Abgaben ist die Wall Street am Donnerstag mit einem moderaten Plus in den Handel gestartet. Dennoch dominiert weiter Zurückhaltung das Geschehen. Denn mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und der Sitzung der US-Notenbank am 13. und 14. Juni sowie Wahlen in Großbritannien und Frankreich stehen im gerade begonnenen Monat Juni wichtige Entscheidungen an. Der Dow-Jones-Index legt um 0,1 Prozent auf 21.026 Punkte zu. Der S&P-500 steigt um 0,2 Prozent und der Nasdaq-Composite verbessert sich um 0,3 Prozent.

Aber auch die Entwicklungen in Washington bleiben im Fokus. Im Laufe des Tages will US-Präsident Donald Trump mitteilen, ob die USA das Klimaabkommen in die Tat umsetzen wollen. Auch die zuletzt etwas in den Hintergrund geratene Affäre um die Entlassung von FBI-Direktor James Comey könnte am Donnerstag mit dessen Anhörung vor dem US-Senat wieder an Bedeutung gewinnen. Wie CNN berichtet, dürfte Comey seine Anschuldigungen gegen Trump bekräftigen. Dieser soll Comey dazu gedrängt haben, die FBI-Untersuchungen gegen den früheren Sicherheitsberater Michael Flynn wegen dessen Russland-Kontakten einzustellen.

Bislang überzeugen konnten die veröffentlichten US-Konjunkturdaten. So verzeichnete der ADP-Arbeitsmarktbericht für Mai eine Zunahme um 253.000 Stellen, während Analysten lediglich mit einem Plus von 180.000 gerechnet hatten. "Der Stellenaufbau ist sehr robust und die Indikation für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag positiv", sagt Marktstratege Ulrich Wortberg von der Helaba. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erhöhten sich zwar etwas stärker als erwartet, dennoch liegen diese weiterhin auf einem historisch außergewöhnlich niedrigen Niveau.

Im Verlauf folgen noch der Markit-Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe im Mai, der ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe ebenfalls für Mai, die Bauausgaben für April sowie die wöchentlichen US-Lagerbestandsdaten.

Blicke am Ölmarkt auf US-Lagerdaten gerichtet Wenig Bewegung gibt es am Ölmarkt. Die Richtung des Tages dürften die Lagerdaten aus den USA vorgeben. Die Daten des American Petroleum Institute hatten am Vortag ein sehr kräftiges Minus ausgewiesen und auch für die offiziellen Daten wird mit einem Rückgang gerechnet. Übergeordnet bleiben allerdings die Sorgen um das herrschende Ölüberangebot. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI legt um 0,2 Prozent auf 48,42 Dollar zu. Für Brent geht es dagegen um 0,2 Prozent auf 50,60 Dollar nach unten.

Der Goldpreis verzeichnet leichte Abgaben. Hier herrsche im Vorfeld des anstehenden US-Arbeitsmarktberichts Zurückhaltung, heißt es. Dieser könnte ein letzter Fingerzeig für die US-Notenbank in Bezug auf die nächste Zinserhöhung sein, so ein Beobachter. Jedoch wird mit erneut starken Zahlen gerechnet, welche die Fed in ihrem Bestreben, die Zinsen weiter zu erhöhen, bestärken dürften. Die Feinunze gibt um 0,5 Prozent auf 1.263 Dollar nach.

Der Euro zeigt sich wenig verändert und tendiert knapp über der Marke von 1,12 Dollar seitwärts. Aktuell notiert die Gemeinschaftswährung bei 1,1212 Dollar. Wenig Bewegung gibt es auch am Anleihemarkt. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 3 Basispunkte auf 2,23 Prozent zu.

Hewlett Packard mit schwachen Zahlen Bei den Einzelwerten verliert die Aktie von Hewlett Packard 2,9 Prozent, nachdem das Unternehmen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal enttäuscht hat. Hewlett Packard erzielte einen Umsatz von 7,4 Milliarden Dollar, Analysten hatten jedoch mit 9,7 Milliarden Dollar gerechnet, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum 8,5 Milliarden Dollar umgesetzt worden waren.

Dagegen hat Palo Alto Networks mit dem Drittquartalsbericht die Erwartungen übertroffen. Auch bei den Zielen für das laufende vierte Quartal liegt der Experte für Netzwerksicherheit über den bisherigen Schätzungen der Analysten. Die Aktie schießt um 16,8 Prozent in die Höhe.

PPG Industries ist mit der geplanten Übernahme von Akzo Nobel gescheitert. Der US-Konzern hat sein 27,6 Milliarden Dollar schweres Angebot zurückgezogen. Die Amerikaner zeigten sich enttäuscht wegen der ablehnenden Haltung des Akzo-Managements, das nicht zu Verhandlungen bereit gewesen sei. PPG hatte seine Offerte zweimal erhöht und erst letzte Woche in einem Brief versucht, das Akzo-Management von dem Zusammenschluss zu überzeugen. Der US-Konzern kündigte an, den Aktionären auch kein feindliches Angebot zu unterbreiten. Die PPG-Aktie gewinnt 0,6 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.026,24 0,08 17,59 6,39 S&P-500 2.415,60 0,16 3,80 7,90 Nasdaq-Comp. 6.215,34 0,27 16,83 15,46 Nasdaq-100 5.802,88 0,24 14,08 19,31

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 2,4 1,28 10,4 5 Jahre 1,78 2,6 1,75 -14,5 7 Jahre 2,04 3,0 2,01 -20,3 10 Jahre 2,23 2,9 2,21 -21,0 30 Jahre 2,89 2,6 2,86 -17,9

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Mi, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1218 -0,13% 1,1233 1,1243 +6,7% EUR/JPY 124,96 +0,21% 124,69 124,34 +1,6% EUR/CHF 1,0889 +0,01% 1,0888 1,0885 +1,7% EUR/GBP 0,8714 -0,32% 0,8742 1,1480 +2,2% USD/JPY 111,38 +0,35% 111,00 110,61 -4,7% GBP/USD 1,2875 +0,20% 1,2849 1,2908 +4,3%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,42 48,32 +0,2% 0,10 -14,7% Brent/ICE 50,60 50,76 -0,3% -0,16 -13,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.262,75 1.268,60 -0,5% -5,86 +9,7% Silber (Spot) 17,07 17,34 -1,6% -0,27 +7,2% Platin (Spot) 930,40 948,50 -1,9% -18,10 +3,0% Kupfer-Future 2,58 2,58 -0,0% -0,00 +2,4%

June 01, 2017 09:40 ET (13:40 GMT)

