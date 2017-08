MÄRKTE USA/Wenig verändert - Fokus verlagert sich zu Geldpolitik

NEW YORK (Dow Jones)--Kaum verändert ist der US-Aktienmarkt in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index verliert 8 Punkte auf 21.667, der S&P-500 gibt um 1 Punkt nach und der Nasdaq-Composite tendiert unverändert. Nachdem die Berichtssaison vorüber ist, gibt es nur wenige Kaufgründe, wie Analyst Richard Perry von Hantec Markets sagt: "Die Stimmung ist ziemlich negativ, weil die geopolitischen Risiken um Korea weiter hoch sind." Am Montag hat ein Manöver der USA mit Südkorea begonnen, das möglicherweise von Nordkorea mit neuen Raketentests oder anderen aggressiven Handlungen und Ankündigungen beantwortet wird.

Hinzu komme das generelle politische Risiko wegen der Präsidentschaft Donald Trumps, das die Investoren abschrecke, sagen Teilnehmer. Sogar die am Montag stattfindende Sonnenfinsternis muss als Grund für mögliche Abgaben herhalten. Viele Teilnehmer verbinden ein solches Ereignis mit einem Börsencrash.

"Auch wenn der S&P-500 nur 2,2 Prozent unter seinem Allzeithoch notiert, deutet die technische Verfassung auf die Möglichkeit eines Rückschlag von größerem Ausmaß hin", sagt Chefinvestmentstratege Sam Stovall von CFRA. Die nachlassende Dynamik bei den zyklischen Sektoren wie Technologie oder Finanzwerten trübe die ohnehin angeknackste Stimmung weiter ein.

Dass es nicht zu größeren Abgaben kommt, führen Teilnehmer auf die Verlagerung des Interesses hin zur Geldpolitik zurück. Denn ab Donnerstag treffen sich die wichtigsten Notenbanker der Welt zu ihrer jährlichen Konferenz in Jackson Hole und werden dort bis Samstag ihre aktuelle Sicht präsentieren.

Dollar könnte weiter schwächeln Vor allem die Teilnehmer am Devisenmarkt dürften gespannt nach Wyoming blicken. Aktuell steigt der Euro auf ein Tageshoch bei 1,1780 Dollar. Auch bei der Dollar-Schwäche verweisen Teilnehmer auf die Skepsis gegenüber der US-Politik, von der immer weniger Impulse für die Wirtschaft erwartet werden. Hinzu kommt die Erwartung, dass Fed-Präsidentin Janet Yellen in Jackson Hole ihre Bedenken wegen der flauen Inflation artikulieren könnte.

Die Ölpreise geben etwas nach, nachdem sie am Freitag kräftig gestiegen waren. Neuen Opec-Prognosen zufolge liegt die Produktion im August unter der des Vormonats. Am Freitag war starker Rückenwind von einem Bericht gekommen, laut dem die zweitgrößte Ölraffinerie der USA mit einer Kapazität von 584.000 Barrel pro Tag den Betrieb unterbrochen habe. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,6 Prozent auf 48,24 Dollar.

Die politischen Unsicherheiten stützen die sicheren Häfen Gold und Anleihen. Gold legt leicht zu, nachdem es am Freitag von seinem frischen Jahreshoch knapp über 1.300 Dollar je Feinunze zurückgekommen war. Gestützt wird der Preis auch von der Aussicht auf länger niedrige Zinsen in den USA. Aktuell steigt er um 0,3 Prozent auf 1.289 Dollar je Feinunze. Die Anleihen sind gesucht, die Rendite der zehnjährigen Treasurys fällt im Gegenzug um 1 Basispunkt auf 2,19 Prozent.

Milliardenschwere Übernahme im Energiesektor im Blick Bei den Einzelwerten rücken Sempra Energy um 0,9 Prozent vor, nachdem die Mutter San Diego Gas & Electric für 9,5 Milliarden Dollar den Energieversorger Oncor übernimmt. Auch Berkshire Hathaway, der Investmentkonzern von Warren Buffett, hatte Interesse gezeigt.

Fiat Chrysler steigen um 4,4 Prozent. Die chinesische Great Wall Motor soll Interesse am Kauf der Marke Jeep des italienisch-amerikanischen Autokonzerns haben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.666,50 -0,04 -8,01 9,63 S&P-500 2.425,02 -0,02 -0,53 8,32 Nasdaq-Comp. 6.216,45 0,00 -0,08 15,48 Nasdaq-100 5.791,51 0,01 0,61 19,08

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 1,31 0,4 1,31 11,1 5 Jahre 1,76 -0,2 1,76 -16,7 7 Jahre 2,00 -0,7 2,01 -24,7 10 Jahre 2,19 -0,9 2,19 -25,8 30 Jahre 2,77 -0,6 2,78 -29,7

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17.08 Uhr % YTD EUR/USD 1,1781 +0,31% 1,1744 1,1748 +12,0% EUR/JPY 128,28 +0,10% 128,15 127,78 +4,3% EUR/CHF 1,1363 +0,14% 1,1347 1,1300 +6,1% EUR/GBP 0,9140 +0,12% 0,9129 1,0944 +7,2% USD/JPY 108,89 -0,20% 109,12 108,77 -6,9% GBP/USD 1,2890 +0,20% 1,2864 1,2858 +4,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,24 48,51 -0,6% -0,27 -15,4% Brent/ICE 52,25 52,72 -0,9% -0,47 -11,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,05 1.284,79 +0,3% +4,26 +12,0% Silber (Spot) 17,06 16,98 +0,5% +0,08 +7,1% Platin (Spot) 982,90 978,15 +0,5% +4,75 +8,8% Kupfer-Future 2,98 2,94 +1,3% +0,04 +18,1% === Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

