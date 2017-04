Vor wenigen Tagen avancierte Tesla zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte zum wertvollsten Automobilhersteller der USA. Mit einem Börsenwert von 53 Milliarden US-Dollar verdrängte der Elektro-Fahrzeugbauer den Konkurrenten General Motors von der Spitze.

Die Tesla-Aktie klettert seit Monaten unaufhaltsam nach oben und markierte erst vor Kurzem ein Allzeithoch bei 295,95 US-Dollar. Vor allem dank seiner Führungsrolle im Bereich der E-Fahrzeuge und seines charismatischen Chefs Elon Musk ist Tesla einer der Highflyer der Gegenwart - alles bestens im Musk-Firmenimperium, oder? Nicht ganz: Die Analysten Jessica McHugh und Charles Anderson kürzten ihre Kursziele für die Tesla-Aktie nun drastisch.

Dougherty-Analystin wechselt zu Tesla

McHugh und Anderson sind Aktienexperten bei der Investmentbank Dougherty & Company und lassen mit ihrer aktuellen Analyse zu Tesla aufhorchen. Wie die amerikanische Zeitung "Barron's" berichtet, reduzierten sie den fairen Wert für die Tesla-Aktie von 500 US-Dollar auf nur noch 375 US-Dollar - das entspricht einem kräftigen Abschlag von 25 Prozent. Was auf den ersten Blick vor allem Tesla-Aktionären Sorgen bereitet, ist bei genauerem Hinsehen wirklich besorgniserregend - und möglicherweise ein Fall für die Finanzaufsicht.

Das bisherige Kursziel von 500 US-Dollar basierte auf den Studien der (ehemaligen) Dougherty-Analystin Andrea James. Im Mai des vergangenen Jahres hatte James die Investmentbank für eine Fortbildung verlassen. Und wenige Monate später wurde sie dann vom Chef der Abteilung Investor Relations bei Tesla, Jeff Evanson, als Beraterin angeworben.

Eine Analystin wechselt zu dem Unternehmen, dessen Aktie sie zuvor mit ihren Studien abdeckte? Was bereits jetzt als ein Berufswechsel mit fadem Beigeschmack erscheint, wirkt bei genauerer Betrachtung als Vetternwirtschaft: Bevor Evanson 2011 Abteilungschef bei Tesla wurde, arbeiteten er und die Analystin James gemeinsam bei der Investmentbank Dougherty. Hat Andrea James das Tesla-Kursziel aufgrund der Beziehungen zu dem E-Autobauer so hoch angesetzt? Ein schwerer Vorwurf ...

Tesla-Kursziel von "neuen" Analysten angepasst

Besorgniserregend ist auf jeden Fall, dass das Tesla-Kursziel auch dann noch Bestand hatte, als die Analystin James längst die Investmentbank verlassen hatte. Erst im Februar 2017 passten die "neuen" Tesla-Experten den fairen Wert für die Tesla-Aktie an - und änderten die Berechnungsmethode.

James hatte damals das Aktien-Coverage von Evanson übernommen; sowohl bei Evansons als auch bei James' Berechnungen lagen die zukünftigen Tesla-Einnahmen für 2025 zugrunde. Diese rechnete James dann so zurück, dass ein Kursziel von 500 US-Dollar herauskam. Auf der einen Seite macht ein langfristiger Blick auf ein Unternehmen wie Tesla durchaus Sinn, auf der anderen Seite sind Kursziele in der Regel 12-Monats-Ziele. Wie James zu ihrem Kursziel für Tesla kam, muss also mindestens kritisch gesehen werden, eine bewusste Kursziel-Manipulation ist ihr allerdings nur schwer nachzuweisen.

Neues Berechnungsmodell für Tesla-Votum

Als sich der "neue" Analyst Charles Anderson dem Tesla-Coverage von seiner Ex-Kollegin Andrea James annahm, änderte er umgehend die Berechnungsmethode. Die Tesla-Aktie sollte, auch im Hinblick auf das restliche Coverage-Universum bei Dougherty, ebenfalls ein 12-Monats-Kursziel erhalten.

Ausgangspunkt für das neue Kursziel der Tesla-Aktie, 375 US-Dollar, ist ein KGV von 30 im Jahr 2020, also ein geschätztes EPS (Gewinn je Aktie) von 12,49 US-Dollar. In den kommenden drei Jahren (2017 bis 2020) rechnet der Dougherty-Analyst mit einem durchschnittlichen Wachstum von 35 Prozent.

Ein solches Wachstum sei bei einem Unternehmen von dieser Größe nur sehr schwer zu finden, so Anderson laut dem Onlineportal "madison.com". Bei der Batterie-Technologie habe das Unternehmen im Vergleich zu anderen Autoherstellern "einen wesentlichen Vorsprung". Anderson und seine Kollegin McHugh bestätigten das Rating "buy" für die Tesla-Aktie - trotz des reduzierten Kursziels bleibt der US-Autobauer weiterhin ein Investment mit Perspektive.

Bildquellen: ROBYN BECK/AFP/Getty Images, Tesla, JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images