MARKET TALK/Analyst: Politisches Risiko in Europa wandert weiter

Die Wahl in Frankreich sendet nach Ansicht von Neil Wilson, Marktanalyst bei ETX Capital, ein "lautes Signal" an die Investoren, dass die politischen Risiken in Frankreich und Europa sich auf dem Rückzug befinden. Das sei zweifellos positiv für europäische Aktien und den Euro.

Doch das politische Risiko in Europa sei wie eine Schwabbelmasse: Werde sie an einer Stelle gepresst, tauche sie an anderer Stelle wieder auf. Das nächste große Risiko komme aus Italien, während Griechenland wie eine Entzündung für die Eurozone sei.

Die Investoren würden nun darauf schauen, welche Reformen der neu gewählte französische Präsident Emmanuel Macron anstrebt, um die "sklerotische" Wirtschaft des Landes wieder in Gang zu bringen, sagt Wilson. In dieser Hinsicht gebe es viele Fragen und Zweifel.

May 08, 2017

