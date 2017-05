MARKET TALK/BayernLB: EZB hebt Einlagensatz im September an

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Geldpolitik nach Einschätzung der BayernLB frühzeitig straffen. Wie aus der aktuellen Zinsprognose des Hauses hervorgeht, hält die BayernLB eine Anhebung des EZB-Einlagensatzes im September dieses Jahres um 20 Basispunkte für möglich. Derzeit liegt dieser Satz bei minus 0,40 Prozent. "Nach den jüngsten Äußerungen einiger Ratsmitglieder könnte stattdessen aber auch die Einführung von Freibeträgen präferiert werden", kalkuliert die BayernLB.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2017 05:23 ET (09:23 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.- - 05 23 AM EDT 05-10-17