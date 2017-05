MARKET TALK/Deka: EZB startet Tapering im Januar 2018

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Geldpolitik nach Einschätzung der Dekabank ab Anfang 2018 straffen. "Wir glauben, dass im Januar 2018 das Tapering startet und dass die EZB ihre Nettoankäufe im dritten Quartal beendet haben wird", sagte Volkswirt Michael Klawitter bei der Vorstellung der Zinsprognose seines Hauses. Die Dekabank geht davon aus, dass politische Risiken für die EZB vorerst kein Thema mehr sein werden. Sowohl die Wahlen zur französischen Nationalversammlung als auch die deutschen Bundestagswahlen seien aus Sicht der Märkte ein "Non-Event", sagte Klawitter. Anders sei das mit den italienischen Wahlen, die allerdings in den nächsten drei bis sechs Monaten kein Thema sein dürften.

May 10, 2017 05:28 ET (09:28 GMT)

