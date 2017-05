MARKET TALK/Exane: Macron gibt Hoffnung, muss aber liefern

Mit der Wahl Emmanuele Macrons zum französischen Präsidenten reduzieren sich aus Sicht von Exane BNP Paribas kurzfristig die politischen Risiken, was den Märkten einen Hoffnungsschimmer gibt. Für die kommenden Jahre könnte seine Wahl einen bedeutenden Schritt für die Eurozonen-Integration bringen. Im Inland richten sich die Blicke und Hoffnungen darauf, dass Macron die langerwarteten Strukturreformen in Angriff nimmt.

Doch zugleich steht der neue Präsident vor Herausforderungen. Es sei alles andere als sicher, dass er auf eine stabile Mehrheit bei den anstehenden Wahlen zur Nationalversammlung (11. und 18. Juni) bauen kann. Zudem dürfte es viel Widerstand gegen seine ambitionierten Reformpläne geben. Wenn Macron damit scheitert, könnte die Wahrscheinlichkeit steigen, dass der nächste Präsident ein Euroskeptiker sein wird.

May 08, 2017 02:21 ET (06:21 GMT)

