MARKET TALK/Ifo-Chef sieht nach Briten Wahl große Ungewissheit

Ifo-Chef Clemens Fuest bewertet das Wahlergebnis in Großbritannien als große Belastung für die anstehenden Austritts-Verhandlungen mit den Europäern. "Die Wahlen haben die Ungewissheit, was die Brexit-Verhandlungen angeht, gesteigert", sagte der Wirtschaftsprofessor zu Dow Jones Newswires. May habe die Wahl wegen ihres wenig überzeugenden Auftretens und der begrenzten Begeisterung für den Hard Brexit verloren. Die Terroranschläge hätten sie zusätzlich geschwächt.

In einer jüngst vorgelegten Untersuchung hatte das Ifo-Institut die Auswirkungen des EU-Austritts durchgerechnet. "Der Brexit wird auf jeden Fall deutlich teurer für das Vereinigte Königreich als für Deutschland", lautete der zentrale Befund. Gelingt es London mit den Europäern ein umfassendes Freihandelsabkommen zu schließen, wird die Wirtschaftsleistung in Großbritannien nur um 0,4 Prozent sinken. In Deutschland bliebe das BIP hingegen annähernd konstant.

Ohne Handelsvertrag wird die britische Wirtschaftsleistung nach den Ifo-Kalkulationen um 1,7 Prozent schwinden, in Deutschland um 0,25 Prozent.

June 09, 2017

