MARKET TALK/ING: EZB-Wortwahl markiert Start des Tapering

Die geänderte Kommunikation der Europäischen Zentralbank (EZB) zum künftigen Zinskurs und den Wachstumsrisiken stellt aus Sicht von ING den Startschuss für eine sehr langsame Verringerung der Anleiheankäufe (Tapering) dar. "Die EZB hat heute zwei wichtige Änderungen an ihrer Kommunikation vorgenommen, die mehr als nur sprachlicher Natur waren", schreibt ING-Diba-Chefvolkswirt Carsten Brzeski in einem Kommentar. Brzeski erwartet angesichts der gesenkten Inflationsprognosen, dass das Tapering sehr langsam und ohne Nennung eines Endtermins ablaufen wird.

Die EZB hatte am Donnerstag beschlossen, Leitzinsen und Wertpapierkäufe unverändert zu lassen. Zugleich ließ sie aber ihre Prognose fallen, dass die Zinsen weiter sinken könnten und bezeichnete die Risiken für den Wachstumsausblick als ausgewogen.

June 08, 2017

