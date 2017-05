MARKET TALK/Lampe: EZB ändert im Juni Beurteilung der Wachstumsrisiken

Das Bankhaus Lampe rechnet nach Veröffentlichung aktueller Inflationsdaten für den Euroraum damit, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bei der Ratssitzung im Juni die Wachstumsrisiken als ausgewogen beurteilen, aber weder Geldpolitik noch Forward Guidance ändern wird. Chefvolkswirt Alexander Krüger sieht die Inflation in den nächsten Monaten bei rund 1,5 Prozent und die Kerninflation bei rund 1 Prozent, also deutlich unterhalb der von der EZB mittelfristig angepeilten knapp 2 Prozent.

"Dass die EZB ihre Ankäufe ab 2018 trotzdem verringern wird, liegt alleine daran, dass sie sich bei ihrem Programm den selbst gesteckten Grenzen bei Emittenten- und Emissionslimit nähert", sagte Krüger. Diese Verringerung wird die EZB laut Krüger im September signalisieren und in Vorbereitung hierauf im Juni den Passus streichen, dass die Wachstumsrisiken überwiegend abwärts gerichtet seien.

Eurostat hatte am Vormittag gemeldet, dass die Inflationsrate im Mai auf 1,4 (Vormonat: 1,9) Prozent gesunken ist und die Kerninflationsrate auf 0,9 (1,2) Prozent. Prognostiziert worden waren 1,5 und 1,0 Prozent Teuerung.

