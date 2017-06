MARKET TALK/Lampe: EZB kündigt Tapering im September an

Die Europäische Zentralbank (EZB) liegt nach Einschätzung des Bankhauses Lampe mit den aktuellen Änderungen ihrer Kommunikation im Plan, demnächst eine Verringerung der Wertpapierankäufe anzukündigen. "Die EZB hat sich darauf vorbereitet, im September bekannt zu geben, dass sie 2018 die Wertpapierkäufe reduziert", sagte Chefvolkswirt Alexander Krüger. Er rechnet damit, dass sich der Ausstieg dann aber "im Schneckentempo" vollziehen wird. "Dass wir über eine Leitzinserhöhung noch nicht nachdenken müssen, versteht sich von selbst", fügte er hinzu.

Die EZB hatte am Donnerstag beschlossen, Leitzinsen und Wertpapierkäufe unverändert zu lassen. Zugleich ließ sie ihre Prognose fallen, dass die Zinsen weiter sinken könnten und bezeichnete die Risiken für den Wachstumsausblick als ausgewogen.

June 08, 2017

