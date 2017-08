MARKET TALK/Moody's: Wahl beeinträchtigt deutsche Kreditwürdigkeit kaum

Die deutschen Wähler sind nicht die einzigen, die sich gelangweilt vom aktuellen Wahlkampf in Deutschland zeigen. Vor dem Urnengang am 24. September liegt Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gemäß der jüngsten Umfragen klar in der Wählergunst vorn. Die Kreditanalysten von Moody's rechnen ungeachtet des Wahlausgangs nicht mit größeren Auswirkungen auf die Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik. "Das Kreditprofil deutscher Staatsschulden zeigt sich angesichts der ökonomischen, fiskalischen und Institutionellen Stärke widerstandsfähig hinsichtlich jedes plausiblen Wahlausgangs", urteilen die Experten.

August 29, 2017

