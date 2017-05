MARKET TALK/NordLB: Elektroauto-Quoten in China würden BMW helfen

Sollte es in China zu Verkaufsquoten bei Elektroautos kommen, würde das BMW in die Karten spielen. "Die Elektroautos der Marke BMW i, die noch ein Nischendasein fristen, dürften dem Konzern nicht zuletzt angesichts möglicher Elektroauto -Quoten in China in den nächsten Jahren noch viel Freude bereiten", meint NordLB-Analyst Frank Schwope. China will Autoproduzenten mit einer Quotenregelung angesichts einer schlechten Luftqualität in einigen Metropolen des Reichs der Mitte dazu zwingen, mehr Elektroautos herzustellen.

May 04, 2017

