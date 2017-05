MARKET TALK/Patt im britischen Parlament wäre zweischneidige Sache

Jüngsten Umfragen zufolge müssen die Konservativen von Premierministerin Theresa May um ihre Mehrheit im Unterhaus bangen. "Für den Fall der Fälle dürfte May enorme Schwierigkeiten haben, einen Koalitionspartner zu finden. Auch Neuwahlen sind eine denkbare Alternative", meint Sören Hettler, Analyst der DZ Bank. Ein "Hung Parliament" könnte sich hingegen als zweischneidiges Schwert erweisen.

Einerseits würde sich die Chance bieten, mit einer aller Voraussicht nach EU-freundlicheren britischen Seite zusammenzuarbeiten, was einen "Soft Brexit" wahrscheinlicher werden lässt, urteilt Hettler. Andererseits würden sowohl die Bildung einer Koalition unter Führung von Labour als auch mögliche Neuwahlen Zeit in Anspruch nehmen. Der Beginn der Gespräche oder zumindest notwendige Entscheidungen würden sich wohl weiter in die Zukunft verschieben.

May 31, 2017 08:58 ET (12:58 GMT)

