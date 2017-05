MARKET TALK/RBC: Tage der extrem niedrigen Renditen "gezählt"

Die Tage der extrem niedrigen Renditen bei europäischen Staatstiteln sind nach Ansicht von RBC Capital Markets "gezählt". Tatsächlich sei es wahrscheinlicher, dass die Europäische Zentralbank (EZB) beim Ausstieg aus dem Kaufprogramm einen "Politikfehler" mache und die Zinsen zu früh erhöhe, als dass die Renditen zu den rekordtiefen Ständen zurückkehrten.

Und sollte die EZB einen Politikfehler machen, könnten die Inflationserwartungen kollabieren und einen rapiden Anstieg der realen Zinsen auslösen. Die Rendite für zehnjährige deutsche Staatsanleihen liegt derzeit bei 0,44 Prozent. Im Sommer 2016 lag sie bei fast minus 0,19 Prozent.

May 09, 2017

