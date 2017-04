MARKET TALK/Thyssen-Chef: Deutschland hat es beim Klimaschutz übertrieben

Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger ist mit der Klimaschutzpolitik Deutschlands der vergangenen Jahre hart ins Gericht gegangen. Bezahlbarkeit und Industrieverträglichkeit seien schwer vernachlässigt worden, kritisierte Hiesinger in einem Vortrag auf dem energiepolitischen Dialog der CDU/CSU-Fraktion. "Der Klimaschutz und die Klimapolitik dominieren alles", monierte Hiesinger.

Der Thyssenkrupp-Chef verlangte, die Förderung der Windräder und Solaranlagen über die Ökostromumlage abzuschaffen. Er glaube nicht, dass das heutige Modell zukunftsfähig sei, sagte Hiesinger. Aus seiner Sicht hätte Deutschland schon viel eher auf Auktionen umstellen sollen.

Bei der Reform des europäischen Emissionsrechtehandels (ETS), die aktuell in Brüssel diskutiert wird, drängte Hiesinger auf Nachschärfungen mit Augenmaß. "Suchen Sie sich realistische Werte", verlangte der CEO. Ansonsten drohe der Stahlerzeugung in Europa der Kahlschlag.

April 24, 2017

