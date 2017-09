MARKET TALK/Unicredit: Draghi interveniert verbal gegen starken Euro

Unicredit erwartet, dass EZB-Präsident Mario Draghi nach der Sitzung des Rats der Europäischen Zentralbank (EZB) am nächsten Donnerstag verbal gegen den starken Euro intervenieren wird. "Wenn Draghi unbesorgt klingt, würde der Euro weiter aufwerten, und das würde das Risiko erhöhten, dass der Rat kostspielige geldpolitischen Gegenmaßnahmen beschließen müsste", schreibt Volkswirt Marco Valli in einem Kommentar. In Betracht käme dann nur noch eine Verschiebung des Beschlusses, die Anleihekäufe zu verringern, meint er.

Das aber würde technische Anpassungen bei Ankaufprogramm erforderlich machen, zum Beispiel stärkere Abweichungen der Ankaufanteile der nationalen Zentralbanken vom EZB-Kapitalschlüssel. "Die EZB wird dieses Risiko minimieren wollen und deshalb scheint eine verbale Intervention angebracht", folgert Valli. Der Ökonom erwartet, dass die EZB ihre Entscheidung über den Fortgang der Anleihekäufe ab 2018 auf den 26. Oktober verschieben wird.

Der EZB-Rat gibt seine geldpolitischen Entscheidungen, zu denen auch die Forward Guidance zu den Anleiheankäufen gehört, am Donnerstag um 13.45 Uhr bekannt. Die Pressekonferenz mit Mario Draghi beginnt um 14.30 Uhr.

