MARKT/EZB stuft Wachstumsrisiko geringer ein

Nach guten Konjunkturdaten aus dem Euroraum stuft die Europäische Zentralbank die Risiken für die Wirtschaft geringer ein. "Wachstumsrisiken sind weitgehend ausgeglichen" sagt EZB-Chef Mario Draghi auf der laufenden Pressekonferenz. "Es ist das erste Mal seit August 2011, dass die Risiken für den Konjunkturausblick ausgewogen eingestuft werden"; so ein Marktteilnehmer. Und das erste Mal kämen diese Worte von Draghi. Zudem hat die EZB die Wachstumsprognosen für dieses und die kommenden beiden Jahren nach oben genommen. Dies wurde von Volkswirten im Vorfeld mehrheitlich erwartet. Der Dax handelt 0,4 Prozent fester bei 12.720 Punkten.

June 08, 2017 08:49 ET (12:49 GMT)

