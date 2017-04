MARKT USA/Aktienanleger vor Gipfelende und Arbeitsmarkt zurückhaltend

Anleger an der Wall Street müssen am Freitag drei wichtige Ereignisse im Blick haben: Die Eskalation im Syrienkonflikt, die Ergebnisse des US-chinesischen Gipfels sowie die Arbeitsmarktdaten für März. In diesem Umfeld scheint an den Börsen Risikovermeidung vorzuherrschen. Für den Börsenstart deuten die Index-Futures auf leicht nachgebende Kurse hin.

Nach den Giftgasangriffen aus der Luft auf von Rebellen kontrolliertes Gebiet in Syrien hat US-Präsident Donald Trump syrische Luftwaffenstützpunkte bombardieren lassen. Die USA beschuldigen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, für den Giftgasangriff verantwortlich zu sein. Russland und der Iran haben den US-Angriff scharf verurteilt, China vor einer weiteren Eskalation des Konflikts gewarnt.

Es komme nun darauf an, wie Russland reagieren werde, heißt es im Handel. "Es gibt eine Menge Diskussion über Fragen, was wäre wenn", umschreibt Portfolioverwalter David Vickers von Russell Investments die Stimmung. Die Anleger seien aber noch nicht übermäßig besorgt, weil die US-Intervention eine einmalige Sache zu sein scheine. Daher ist auch kein allzu großer Verkaufsdruck an den Börsen zu beobachten, in Asien erholten sich die Notierungen sogar.

Arbeitsmarktdaten dürften Richtung vorgeben Vorbörslich stehen am Freitag die oft richtungweisenden US-Arbeitsmarktdaten für März veröffentlicht. Anleger erhoffen sich davon Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank. Am Mittwoch hatte das Sitzungsprotokoll des jüngsten Treffens Signale geldpolitischer Straffungen ausgesandt und an den Finanzmärkten für etwas Verunsicherung gesorgt. Manche Akteure werteten den Inhalt des Protokolls als falkenhaft, andere betonten, er sei taubenhafter ausgefallen als zu erwarten gewesen sei.

Darüber hinaus bleibt das Gipfeltreffen zwischen Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping im Blick. Nach einem ersten Treffen äußerte sich der US-Präsident zuversichtlich über das künftige Verhältnis zu Peking. Trump hatte die chinesische Regierung in den vergangenen Monaten immer wieder heftig kritisiert, vor allem wegen ihrer Handelspolitik. In den weiteren Gesprächen dürfte neben Handelsfragen auch der Umgang mit Nordkorea auf der Tagesordnung stehen.

April 07, 2017

