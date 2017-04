MARKT USA/Börsen dürften mit fehlenden Impulsen auf der Stelle treten

Die US-Börsen dürften kaum verändert in die neue Woche starten. Politische Unsicherheit ist ein Grund, warum sich die Anleger zurückhalten dürften. Zwar ist das Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping recht harmonisch verlaufen, doch lastet die Bedrohung durch das nordkoreanische Atomprogramm auf der Stimmung. Die US-Armee hat deshalb eine Flugzeugträgergruppe in Richtung der koreanischen Halbinsel entsandt. Überdies ist immer noch unklar, wann die von Trump in Aussicht gestellte Steuerreform in die Tat umgesetzt wird.

Andere Impulse fehlen. Am Montag stehen keine wichtigen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an, und die Berichtssaison zum ersten Kalenderquartal läuft gerade erst an. Dafür rücken einige Übernahmen in den Blick. Akorn-Aktien dürften weiter nach oben laufen, nachdem sie schon am Freitag von Spekulationen auf eine Übernahme durch Fresenius um über 14 Prozent nach oben getragen wurden. Am Montag werden Akorn vorbörslich gut 13 Prozent höher indiziert. Fresenius hat am Freitagabend Gespräche mit Akorn bestätigt.

Ferner wollen sich die beiden Spediteure Swift Transportation und Knight Transportation zusammenschließen. Beide Aktien werden vorbörslich noch nicht gehandelt.

April 10, 2017

