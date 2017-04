MARKT USA/Börsen dürften stagnieren - Gewalt gegen Fluggast drückt UAL

Auch am Dienstag dürften sich die Kurse an der Wall Street kaum bewegen. Politische Spannungen, etwa die Konflikte mit Nordkorea und in Syrien, beeindruckten die Märkte kaum noch, heißt es. Andere Impulse fehlen, weil weder wichtige Konjunkturdaten noch Geschäftszahlen bedeutender Unternehmen veröffentlicht werden.

Auftritte von Vertretern der US-Notenbank sind ebenfalls rar. Angekündigt ist nur eine Rede des Präsidenten der Fed-Filiale von Minneapolis, Neel Kashkari. Er ist in diesem Jahr stimmberechtigt im Offenmarktausschuss der Federal Reserve. Beobachter dürften gespannt sein, ob Kashkari in die gleiche Kerbe schlägt wie am Montagabend Fed-Chefin Janet Yellen . Sie deutete ein Ende der Niedrigzinsphase an.

Aktien der Fluggesellschaft United Continental (UAL) büßen vorbörslich 5,3 Prozent ein. Anleger bestrafen das Unternehmen damit für die rüde Behandlung, die einem Passagier zuteil wurde. Er war am Sonntag mit Gewalt aus einem überbuchten Flugzeug geholt worden. Am Montag hatte die United-Aktie noch nicht auf die Meldung reagiert. Seither hat es aber massive Kritik am Verhalten der Gesellschaft gegeben, zumal über die sozalen Medien Bilder des blutenden Passagiers verbreitet worden waren.

